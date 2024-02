Sci di fondo, la Brianza brilla nelle gare di Isolaccia e di Santa Caterina Valfurva

Lo sci di fondo brianzolo si specchia nelle imprese che annotano come protagonisti un gruppo di giovani atleti nel quale emergono, pe merito dei risultati Matilde Corti, quindi Lucia Broggini di Vedano al Lambro, entrambe del Gs I Camosci Seregno; inoltre, Camilla Crippa e Carlo Mariani di Montesiro, le gemelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti, tutti del Team Brianza di Lissone. Questi fondisti proprio nei campionati regionali Alpi Centrali con piazzamenti importanti hanno tenuto testa ad atleti tesserati a società sportive con sede in località montane.

Sci di fondo: nella sprint di Isolaccia bene Corti e Broggini

Lucia Broggini in gara ad Isolaccia

Le gare erano previste ad Isolaccia (Sondrio) ma le pessime condizioni atmosferiche e della neve, hanno consentito lo svolgimento ad Isolaccia solo della prova sprint, spostando a Santa Caterina Valfurva quelle sulle lunghe distanze. Due le atlete de I Camosci in gara a Isolaccia. Nella sprint, al termine delle qualifiche, Matilde Corti ha colto il sedicesimo posto nella categoria mista Senior/U23/U20/U18 e Lucia Broggini (Allieve), dopo il sesto posto nelle qualifiche, nella classifica finale un po’ per la stanchezza, un po’ la mancanza di malizia, ha colto il decimo posto, il suo miglior risultato in questo format di gara. Nel maschile Carlo Mariani (U16) ha chiuso al trentatreesimo posto; nella categoria Under 14, Arianna Forzatti, dopo aver superato la barriera delle qualifiche, ha chiuso con la diciassettesima posizione, la sorella Sofia al trentaquattresimo posto, mentre Camilla Crippa ha conquistato un ottimo undicesimo posto nella categoria Assoluta.

Sci di fondo: a Santa Caterina Valfurva in evidenza Crippa

A Santa Caterina Valfurva sulla pista “Valtellina” dove si disputano gare di Coppa del Mondo, gli atleti del GS I Camosci e del Team Brianza erano più numerosi, in quanto erano previste gare per tutte le categorie. Per i Camosci il piazzamento più importante è quello di Lucia Broggini che nella prova sui 5 chilometri ha colto un significativo sesto posto a 1’30” dalla vincitrice Anna Occhi dello Sc Alta Valtellina ed a soli 52” dal podio. Per il Team Brianza di Lissone spicca, nella gara sui 10 chilometri in pattinato, il tredicesimo posto di Camilla Crippa nella categoria Assoluta e nella categoria Under 14 sui 4 chilometri, il sedicesimo posto di Arianna Forzatti a 1’47” dalla vincitrice Benedetta Bracchi (Sc Alta Valtellina) ma a soli 46” dalla settima posizione.