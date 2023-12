Rally di Monza: vincono il team Mabellini-Lenzi e il fango sui tracciati

Il tempo stabile e il timido sole sbucato poco dopo il mezzogiorno di sabato 2 dicembre riscaldano le ultime Prove Speciali dell’evento finale del Campionato Italiano Assoluto Rally, ma non cancellano le ore d’intensa pioggia caduta tra venerdì e sabato mattina sull’Autodromo di Monza.

Rally di Monza: quasi gli quaranta equipaggi ritirati

Con quasi quaranta ritirati dei cento equipaggi in elenco, di cui diversi rimasti impantanati nei percorsi di terra, più simili a piste di motocross, e soltanto ventisei vetture indenni, la direzione gara decide (anche sulla base dei ritardi accumulati nelle due giornate) di cancellare le due Prove Speciali Junior in programma per le 12.40 e per le 15.20.

Rally di Monza 2023 Rally di Monza 2023

Rally di Monza: le due prove speciali della Roggia

Vincitrici delle due Prove Speciali della “Roggia”, lunghe ciascuna 12,5km nei boschi tra Vedano, Lesmo ed il Serraglio, che hanno preso il via in mattinata le coppie italiane Ciuffi-Cigni su Skoda Fabia R5 Evo e Andreucci-Briani su Skoda Fabia RS Rally2. Forse la prova più difficile a causa dell’umidità del terreno, dove Andreucci recupera tuttavia la seconda posizione su Ciuffi ed è seconda alle spalle di Mabellini nella classifica assoluta dell’evento a conclusione della mattinata di prova, mentre i brianzoli Bontempelli e Bonanomi si piazzano rispettivamente dodicesimo e tredicesimo.

Rally di Monza: la classifica finale

Andreucci, Ciuffi e Mabellini monopolizzano la top 3 anche della penultima Prova Speciale, la “Monza2”, prima a disputarsi sotto al sole, mentre vince l’ultima prova sempre sul percorso Monza l’equipe Bonanomi (davanti ad Andreucci e Ciuffi)

Rally di Monza 2023 Rally di Monza 2023 Rally di Monza 2023 Rally di Monza 2023

La classifica del gran finale del Campionato Italiano Assoluto Rally vede invece vincitrice assoluta l’equipe composta da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, mentre è assente il fresco vincitore del Campionato CIAR Andrea Crugnola (nonché favorito a Monza), per non aver preso il via alla seconda prova del Serraglio.