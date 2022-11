Pugilato, l’Us Lombarda Seregno conquista un titolo regionale di categoria

Con i match disputati prima a Busto Arsizio e poi a Milano, si sono conclusi i campionati regionali assoluti di pugilato, validi per le qualificazioni agli italiani in calendario nel periodo 3-8 dicembre a Gallipoli. In questi campionati Elite erano presenti due pugili della Us Lombarda-Fight Club Seregno: Anwar Rtuoly (22 anni) categoria -57kg e Roner Alcantara (28 anni) categoria -71kg.

Pugilato: il resoconto della manifestazione

Il giovane Anwar si è fermato, con verdetto molto discutibile, sul gradino più basso del podio. Infatti, dopo aver vinto i primi due match, nella semifinale è stato sconfitto ai punti da Aquino, avversario di esperienza con alle spalle una settantina di incontri. «Anwar ha confermato di possedere indubbie doti tecniche -spiega Luca Leva, presidente della società-. E lo dimostrerà negli incontri che disputerà nel prossimo anno». Destino migliore per Roner Alcantara, che si è aggiudicato l’oro, dopo tre anni sempre vicino alla vetta. Il pugile (nato a Santo Domingo il 10 aprile 1994, ma è cittadino italiano da qualche anno) ha vinto ben quattro match in una settimana ed ha strappato il pass per gli Italiani. Una medaglia d’oro che aspettava da tempo e che sognava nei duri allenamenti che quotidianamente svolge nella palestra di piazzale Olimpico a fine giornata, dopo aver svolto il suo lavoro di meccanico. Così il maestro Antonio Leva: «Roner ha meritato questo risultato, lo desiderava da tempo ed è la dimostrazione che la determinazione ed il lavoro ripagano sempre. Abbiamo un gruppo composto da molti talenti e moltissimi sono giovani che alleno, per cui prevedo per il prossimo futuro dei grandi risultati».

Pugilato: una storia significativa

L’Unione Sportiva Lombarda Asd-Fight Club Seregno è stata fondata nel 1946 e da allora forgia campioni. Il primo al quale è intitolata proprio la palestra allo stadio Ferruccio è stato Ernesto Formenti, peso piuma, oro olimpico a Londra 1948. L’evoluzione degli sport da ring ha portato novità: infatti, dai primi anni Novanta al pugilato sono state affiancate la Thai Boxe e la Kick Boxing, offrendo in tal modo corsi collettivi e individuali di tutti i tipi: amatoriali, giovanili ed agonistici maschili nonché corsi dedicati interamente alle donne. Tutti gli istruttori sono altamente qualificati, sotto la guida del maestro Antonio Leva, applicano i protocolli Coni rispettivamente con le qualifiche FPI ed FIKBMS, lavorando con grande passione, trasmettendo entusiasmo e soprattutto i valori dello sport.