Serie D: pareggio prezioso per il Seregno sul campo del Varese

Prezioso pareggio per il Seregno, che ha strappato un punto sul campo del Varese, una delle favorite nella corsa alla promozione nel girone B del campionato di serie D, al termine di un’autentica battaglia. Nel primo tempo, a scattare meglio dai blocchi di partenza sono stati gli ospiti, che al 9’ hanno rotto il ghiaccio con un eurogol di Felleca, a segno con un destro incrociato dai venti metri. Al 21’ Pignat ha dato l’illusione del raddoppio, ma il suo scavetto da posizione defilata, sull’uscita di Moleri, si è perso a lato, dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta. Tempo 4’ ed i locali hanno impattato con l’ex Mapelli, che ha risolto una mischia, innescata da un corner di Disabato, ed ha battuto da un passo Bonadeo.

Varese-Seregno: quante emozioni nella ripresa

Un momento del match nella ripresa

Dopo l’intervallo, il Varese ha spinto il piede sull’acceleratore ed ha trovato il vantaggio al 17’, quando Bonadeo ha bucato l’uscita su un calcio d’angolo di Disabato, con Piraccini che alle sue spalle ha schiacciato di testa la sfera nel sacco. Quando la situazione pareva compromessa, i brianzoli si sono rialzati, con Lanzaro che ha azzeccato il cambio al 29’, richiamando Cavagna per inserire Bartolotta. Appena 5’ più tardi, l’esterno romano ha disegnato il cross, sul quale Diop è svettato, infilando Moleri in girata. L’ultimo brivido lo ha regalato al 6’ di recupero Pastore, arginato in uscita da Bonadeo, con l’arbitro Maccorin di Pordenone che ha ravvisato fallo sul portiere, mandando su tutte le furie il pubblico locale, che invece avrebbe voluto un rigore. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 28 settembre, per evitare una concomitanza con le elezioni politiche, il Seregno ospiterà il Brusaporto.

Varese-Seregno: il tabellino dell’incontro

Varese-Seregno 2-2

Marcatori: 9’ p.t. Felleca (S), 25’ Mapelli (V); 17’ s.t. Piraccini (V), 34’ Diop (S).

Varese: Moleri; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani (39’ s.t. Scarpa), Premoli, Disabato (44’ s.t. Malinverno), Piraccini (44’ s.t. Goffi), Trusolo; Ferrario. Cappai (18’ s.t. Pastore). A disp.: Bulaikin, Battistella, Marcaletti, Bigini e Boni. All.: Porro.

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Priola, Bigolin, Calabrò; Pignat, Cavagna (29’ s.t. Bartolotta), Pozzoli (1’ s.t. Iurato); Felleca, Henin (40’ s.t. Sordillo), Diop. A disp.: De Bono, Bardotti, Izzi, Lleshaj, Zangrillo e Boloca. All.: Lanzaro.

Arbitro: Maccorin di Pordeone.

Note: ammoniti Piraccini (V), Calabrò (S) e Iurato (S) per gioco falloso, Porro (all. V) e Lanzaro (all. S) per proteste. Calci d’angolo: 6-5 per il Varese. Recuperi: 0’ p.t., 6’ s.t.