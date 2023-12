Powerlifting, la besanese Motta festeggia l’oro europeo: «Verso un 2024 col botto»

Un’esistenza completamente dedicata allo sport: dagli anni di studio universitario alla profonda passione per la ginnastica artistica, dall’essere atleta a diventare insegnante, transitando attraverso l’esperienza di personal trainer, fino ad abbracciare il mondo del Powerlifting. La besanese Annalisa Motta, 28 anni, si è laureata campionessa europea ai campionati di Powerlifting, andati in scena la scorsa settimana a Tartu, in Estonia. Un importantissimo oro che è arrivato dopo soli tre anni di carriera in questa disciplina.

Powerlifting, la besanese Motta festeggia l’oro europeo: carta d’identità

«Sapevo, in base ai miei tempi, di avere qualche chance di salire sul podio, ma di certo non mi aspettavo la medaglia d’oro. È stato davvero emozionante. Ho vissuto la gara in modo positivo, perché grazie alla preparazione avevo raggiunto, alla vigilia della competizione, un buon livello fisico-mentale – ha raccontato Motta, personal trainer e insegnante di ginnastica artistica, con una laurea magistrale in scienze motorie – Ho praticato ginnastica artistica per 18 anni, è uno sport che amo e che tuttora mi accompagna nella mia carriera lavorativa: insegno questa disciplina proprio a Besana, cercando di trasmettere ai miei allievi questa mia grande passione. Ho smesso di praticarla a 23 anni, e dopo aver concluso il percorso di studi, mi sono iscritta in palestra, dove ho avuto la fortuna di allenarmi con Stefano Castro Florio, un caro amico dell’università, che insegna proprio Powerlifting. Lui ci ha visto lungo su quelle che potevano essere le mie potenzialità in questa disciplina, in quanto ex ginnasta, e mi ha proposto di iniziare ad allenarmi con lui. Ho accettato la sfida e a metà 2021 ho iniziato questo percorso».

Powerlifting, la besanese Motta festeggia l’oro europeo: la disciplina

I primi risultati agonistici sono arrivati solo qualche mese dopo, a inizio 2022, quando Motta è salita sul secondo gradino del podio ai campionati italiani.

«In quel momento ho realizzato che avevo davvero del potenziale in questa disciplina. Da allora mi alleno 5 volte a settimana, con sessioni che durano circa 3 ore. Il Powerlifting è uno sport di forza in cui si lavora su 3 alzate: squat, distensione su panca piana e stacco da terra. All’interno della competizione vince chi solleva più chili. Per ogni alzata, si hanno a disposizione 3 tentativi in pedana. È uno sport suddiviso in categorie di peso: io gareggio nella categoria -47kg, che è quella delle mini», ha aggiunto Motta.

Powerlifting, la besanese Motta festeggia l’oro europeo: i risultati in bacheca

Dopo la medaglia d’argento nazionale, è arrivato il secondo posto a una competizione internazionale in cui gareggiano i paesi dell’ovest Europa, a cui ha fatto seguito, nel 2023, un’ulteriore medaglia di argento agli italiani e un’ottima settima posizione ai mondiali a Malta. Infine l’oro agli europei. «Dedico questa medaglia al mio allenatore Stefano Castro Florio, per aver visto in me del potenziale e per il suo continuo supporto, ma anche alla mia famiglia che mi supporta dal giorno zero, ai miei colleghi e a tutti coloro che fanno il tifo per me – ha riferito Motta, anticipando che dopo la vittoria è già tornata al lavoro per prepararsi per le prossime gare – Il 2024 partirà con il botto, parteciperò al prossimo europeo a marzo, ai mondiali a giugno e al campionato italiano verso fine anno».