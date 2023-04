Pallavolo: Vero Volley vince anche a Busto, ai playoff c’è Casalmaggiore

Quinta vittoria consecutiva per il Vero Volley nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno espugnato Busto Arsizio col punteggio di 3-0 e parziali di 22-25, 11-25, 19-25. Una vittoria che non cambia la classifica, resta confermato il terzo posto per le milanesi del Consorzio, ma fa bene al morale.

Pallavolo: Vero Volley vince anche a Busto, Thompson Mvp

Nei Playoff Scudetto, al via il prossimo weekend, sarà quindi sfida alla sesta della classe Casalmaggiore, con la prima (domenica pomeriggio) e l’eventuale terza gara davanti al pubblico amico dell’Arena. A Busto fari puntati su Jordan Thompson scatenata in attacco (MVP del match), Raphaela Folie solida a muro e Alessia Orro precisa in battuta.

Pallavolo: Vero Volley vince anche a Busto, la soddisfazione di Alessia Orro

Vero Volley Serie A Orro al centro

Proprio la palleggiatrice ha commentato il successo: “Sono molto contenta della prestazione della squadra stasera. Vittoria a parte, abbiamo potuto provare anche alcune situazioni di gioco in vista dei Playoff Scudetto. Siamo state brave a tenere alto il livello nonostante le avversarie ci abbiano dato filo da torcere. Sfideremo Casalmaggiore ma quello che conta sarà approcciare col piglio giusto l’atto finale della stagione. Ci hanno messo in difficoltà in passato ma lavorando bene in palestra, come stiamo facendo in questi mesi, troveremo la giusta fiducia“.