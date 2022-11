Pallavolo, Superlega: Vero Volley espugna Padova sulla strada per le finali di Coppa Italia

Tutti in campo con il segno rosso sulla guancia contro la violenza sulle donne: i giocatori del Vero Volley di Superlega hanno lanciato il messaggio nel match vinto alla Kioene Arena contro Padova.

Alla fine secondo successo consecutivo in tre set nella nona giornata di andata del massimo campionato maschile con un convincente 3-0 (16-25, 23-25, 21-25 in trasferta) frutto di qualità e solidità grazie a muro-difesa e servizio.

Pallavolo, Superlega: Vero Volley espugna Padova, quarta vittoria stagionale

Con Maar e Federici a ricevere con precisione, Zimmermann ha potuto orchestrare la manovra trovando in Galassi e Davyskiba (14 punti a testa, di cui 5 muri per l’azzurro, che ha chiuso anche con il 67% in attacco) le soluzioni più efficaci per perforare una mai doma squadra di casa.

Con questo successo Monza centra la quarta vittoria stagionale, facendo sentire la sua presenza nella corsa a un posto tra le prime otto in chiave Coppa Italia. La sfida di domenica prossima, all’Arena contro Modena, sarà un altro appuntamento chiave in questo senso.

Pallavolo, Zimmermann: “Per la Coppa Italia fondamentali le prossime due gare”

“Il primo set abbiamo giocato abbastanza bene, poi siamo calati un po’ – ha commentato Jan Zimmermann – Sono tre punti importantissimi, anche se siamo consapevoli di dover migliorare ancora tante cose. Questo successo può essere un bel passo verso la qualificazione alla Coppa Italia, anche se saranno fondamentali le prossime due gare, a partire da quella di domenica in casa contro Modena. Come sto a Monza? Mi trovo benissimo. I compagni sono fantastici, mi hanno accolto davvero bene ed io sono felice“.