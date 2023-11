Si dividono le strade del Vero Volley e Beatrice Parrocchiale. Lo ha comunicato la società nel pomeriggio del 7 novembre: il libero della nazionale lascia la prima squadra del Consorzio dopo cinque stagioni, due finali scudetto e una coppa Cev vinta. Il contratto è stato risolto consensualmente.

Pallavolo: si dividono le strade di Vero Volley e Parrocchiale, il libero va a Scandicci

L’atleta, che quest’anno nel reparto è stata affiancata dalla dominicana Brenda Castillo e nell’ultimo match contro Conegliano non era partita nel sestetto titolare, continuerà la stagione alla Savino del Bene Scandicci.

“ll club oltre a ringraziare l’atleta per l’impegno e la professionalità dimostrata in queste cinque stagioni in maglia Vero Volley, impreziosite dalla vittoria nella CEV Cup nella stagione 2020/21, le augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera” dice la nota.