Pallavolo: i Diavoli Rosa perdono con onore a Fano

Inutile negarlo: le sconfitte sono sempre dolorose. Bisogna però ammettere che esistono sconfitte di diverse gradazioni. Danilo Durand, statene certi, non è uomo che di sua consuetudine dispensa con disinvoltura complimenti ai suoi dopo aver fatto registrare una sconfitta. Eppure, come vedremo in seguito, il coach dei Diavoli Rosa di Brugherio ha avuto parole al miele per i suoi giovani, incoraggiate dagli stessi con un’altra prestazione convincente, nonostante le statistiche parleranno della terza sconfitta su tre partite lontano da Brugherio, quarta stagionale, incassata in quel di Fano contro una fortissima Vigilar, col risultato di 3 set a 1, parziali di di 27-25, 25-21, 23-25, 25-19, I Diavoli si sono resi protagonisti di un’altra prestazione spavalda, forse anche più che contro Macerata, vendendo cara la pelle e facendo sudare ai padroni di casa le celeberrime, o famigerate, a seconda dei punti di vista, sette camicie.

Pallavolo: i Diavoli Rosa e i primi due set

Nella prima frazione la Vigilar prevale sulla Gamma Chimica solo ai vantaggi. Nonostante i rosanero non siano praticamente mai riusciti a mettere il muso davanti agli avversari, sono rimasti aggrappati al set con le unghie e con i denti. E con i punti di Barottto, che a soli 17 anni, è già un elemento fondamentale all’interno dello scacchiere brugherese: con i 23 punti messi a referto domenica raggiunge, dopo sole 6 partire in serie A3, quota 100. E non stiamo certo parlando di pensioni. La Gamma Chimica cede il passo anche nel secondo set, a causa soprattutto di un avvio fulmineo dei padroni di casa, che si portano prima sul 4-1 e successivamente sul 12-7.

Pallavolo: i Diavoli Rosa e la sconfitta sul più bello

La squadra di Durand comunque non resta a guardare, anzi rientra e sembra prepararsi al sorpasso quando il tabellone conta 22-20. Proprio sul più bello però, vengono a mancare quel guizzo e quel sangue freddo che sono prerogative di un roster più esporto. Comunque dopo due set di bastone, è il momento della carota: l’andamento è quello descritto nella storia di questo match, ma sono i Diavoli Rosa questa volta ad accelerare sul traguardo. La partita sembra quindi riaperta, ma il quarto set spegne le velleità di rimonta dei brianzoli, che non possono più opporre resistenza alla voglia di 3 punti di Fano, anche grazie alle prestazioni di Marks, 26 palle messe a terra, oltre che degli ex Raffa e Gozzo, protagonisti con la maglia della Gamma Chimica della fantastica stagione 2020/21, quando la promozione in A2 sfumò davvero per un soffio.

Pallavolo: i Diavoli Rosa e le parole di coach Durand

Come dicevamo in apertura, le parole di Danilo Durand esprimono soddisfazione, figlia non solo della legge del bicchiere mezzo pieno, ma soprattutto dei dati oggettivi contabilizzati al termine del match: “Dico bravi ai ragazzi, ho visto fare loro delle cose molto interessanti e sono contento perché, come avevo chiesto, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto a settimana scorsa. Bisogna misurarti col valore dell’avversario e sappiamo che Fano è una squadra costruita per fare bene. Nonostante ciò, abbiamo retto mentalmente veramente molto bene. Sotto due a zero abbiamo tenuto, e giocato un terzo set veramente strepitoso. Mentre nel quarto probabilmente abbiamo pagato dazio a livello mentale. In questo momento è ovvio che noi non siamo abituati a giocare a questo livello, che è un livello alto di Serie A3, ma abbiamo chiuso in attacco meglio di loro che sono una squadra molto fisica. Direi quindi che ci sono tante note positive per le quali essere contenti”.