Pallavolo, finali scudetto: quando giocano Perugia e Monza, come acquistare i biglietti per gara-2

È l’Opiquad Arena di Monza il posto in cui essere domenica 21 aprile se si è appassionati di pallavolo. Alle 15.15 si gioca Gara-2 della finale scudetto di Superlega e il Consorzio Vero Volley ha comunicato le modalità per acquistare i biglietti per Mint-Perugia.

Pallavolo, finali scudetto: la vendita dei biglietti

Precedenza assoluta per gli abbonati alla ricerca di ingressi in più oltre a quelli compresi nella tessera: biglietti in vendita dalle 17 di martedì 16 aprile. Dalle 17 di mercoledì 17 aprile aperta la vendita per gli iscritti al Vero Volley Club presenti ad almeno 7 gare stagionali, poi dalle 17 del 18 aprile via libera agli iscritti al Vero Volley Club. Infine dalle 17 di venerdì 19 aprile apre la vendita libera.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale nella sezione “Biglietteria”.

Gara-1 si gioca giovedì 18 aprile alle 20.30 al PalaBarton di Perugia, gara-2 a Monza alle 15.15 di domenica, gara-3 a Perugia alle 18 del 25 aprile.