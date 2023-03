Pallavolo, Champions League: Vero Volley ko a Istanbul, tutto in una sera contro il VakifBank di Egonu

La testa è già alla sera del 21 marzo, martedì, quando alle 20 il Vero Volley di coach Gaspari si giocherà il tutto per tutto in Champions League nel ritorno dei quarti di finale col VakifBank Istanbul. L’andata in Turchia mercoledì sera ha premiato le padrone di casa: 3-0 con parziali abbastanza netti di 25-18, 25-19, 25-17.

Pallavolo, Champions League: Vero Volley ko a Istanbul, gara a senso unico

Una gara quasi a senso unico con le campionesse d’Europa in carica grandi protagoniste a muro e in difesa (10 muri, di cui 4 proprio della schiacciatrice e capitana Gabi) e al servizio, con i turni in battuta della regista Ozbay e dell’opposto Paola Egonu (MVP del match, 21 punti). A parte l’avvio di match, giocato punto e con le milanesi avanti grazie alle giocate di Sylla e Thompson (tra le migliori delle sue), il resto è stato tutto di marca della squadra di casa

Pallavolo, Champions League: “Tante cose che avremmo potuto fare meglio”

“Ci sono tante cose che stasera avremmo potuto fare meglio, a partire dall’atteggiamento che abbiamo avuto nel momento di difficoltà – ha commentato la schiacciatrice Jordan Thompson – Sapevamo che il VakifBank è una grande squadra, ma dobbiamo rimanere in partita con maggiore attenzione quando le cose non vanno. Dovremo cercare di essere più aggressive e lottare con generosità se vogliamo giocarci certe gare. Ora dovremo ripartire con carattere e determinazione, perché già sabato ci aspetta una sfida non semplice contro Cuneo. Giocata questa gara penseremo al ritorno contro il VakifBank di martedì“.

Pallavolo, Champions League: martedì 21 marzo all’Allianz Cloud di Milano

Appuntamento martedì 21 marzo all‘Allianz Cloud di Milano. Chi passa il turno (Milano deve vincere 3-0 o 3-1 per giocarsi tutto al golden-set) affronta la vincente tra Conegliano e Fenerbahce.