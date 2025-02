Pallavolo, Champions League: tutto facile per la Numia in Germania nei playoff

Hanno preso la strada un po’ più lunga verso i quarti di finale di Champions League. Vittoria preziosa nell’andata del Playoff di CEV Champions League per la Numia Vero Volley Milano sul campo del SSC Palmberg Schwerin, in Germania: 3-0 per la ragazze di Lavarini con parziali chiusi a 25-14, 25-23, 25-16. Il ritorno è il 20 febbraio alle 19 alla Opiquad Arena.

Pallavolo, Champions League: tutto facile per la Numia in Germania, la partita

Grinta e precisione nel primo set chiuso agevolmente da Orro e compagne, più in equilibrio nel secondo con la prima squadra femminile del Consorzio che la spunta di un break. Terza frazione in discesa per le rosablù. MVP del match una Paola Egonu da 17 punti totali, con 3 ace e 2 muri; in doppia cifra anche l’olandese Daalderop (10 punti).

Pallavolo: Finali di Coppa Italia, sabato c’è Scandicci

Ora è tempo delle Finali di Coppa Italia Frecciarossa: sabato 8 febbraio alle 18 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno si gioca la semifinale contro la Savino del Bene Scandicci.