La Mint Vero Volley Monza torna a vincere in Superlega. Il 3-1 rifilato alla Sonepar Padova in una Opiquad Arena gremita è una boccata d’ossigeno per la classifica che ora vede i brianzoli a 13 punti insieme a Taranto. Al grido di “All for One”, la prima squadra maschile del Consorzio ha vinto in quattro set (25-23; 21-25; 25-23; 25-23) con grinta e grande cuore, conquistando così tre punti importanti in chiave salvezza. Una partita in equilibrio con Monza cinica nei finali di set e nonostante i tentativi di rientro da parte degli ospiti.

Mint Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, Superlega: Mint Monza batte Padova e torna a respirare, Frascio e Marttila per la rimonta

Determinanti gli ingressi in campo di Frascio, classe 2006 e già in evidenza in Champions League, e Marttila, subentrati nel terzo set a Szwarc e Juantorena: proprio l’opposto delle giovanili e lo schiacciatore finlandese hanno guidato la rimonta della Mint, sotto 4-10. MVP della sfida il palleggiatore Fernando Kreling con quattro punti, un ace e due muri; in doppia cifra per Monza Rohrs (17 punti) e Averill (12). Domenica 9 febbraio alle 16 trasferta al Pala AGSM per il confronto con la Rana Verona.