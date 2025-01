In attesa di sabato e della partita con Padova cruciale per le sorti della Superlega, la Mint Monza si è caricata nel miglior modo possibile: ha battuto in quattro set (23-25; 25-22; 25-19; 25-22) i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen nell’ultima partita della Pool B, regalandosi da capolista l’accesso diretto ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.

Pallavolo, Champions League: Mint Monza ai quarti da capolista, un risultato storico

Un risultato storico per il club che continua il suo percorso in Europa. Contro i Grizzlys, determinante il doppio ingresso in campo di Averill e Frascio (classe 2006), nominato Mvp e autore di 14 punti. In doppia cifra per Monza anche Rohrs con 17 palloni a terra, Averill e Marttila con 10 ciascuno.

Una serata di prime volte per la Mint: oltre al premio di Frascio, in campo anche Woo Jin Lee, a segno con un punto.

Domenica 2 febbraio alle 17 all’Opiquad Arena arriva la Sonepar Padova, “per un match tutto da vivere “All for One””, sottolinea la società.