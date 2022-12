Pallavolo: bis europeo per Vero Volley in Champions League

Vittoria in rimonta e bis europeo per la Vero Volley Milano nella seconda giornata della Pool B della CEV Champions League 2023: per le ragazze del Consorzio 3-1 alle campionesse di Romania dell’Alba Blaj e primato in classifica nel girone consolidato.

Pallavolo: bis europeo per Vero Volley, battuto il Blaj

Al Sala Sporturilor di Tirgu Mures, il confronto con la squadra di casa si è aperto in salita per Orro e compagn la cui qualità è uscita alla lunga: con Stysiak a martellare con continuità, aprendo un break da favola nel secondo parziale, poi chiuso in scioltezza dalle italiane anche grazie ai lampi di Davyskiba e Sylla e ai muri di Orro, Stevanovic e Candi (4 a testa per le prime due, 2 per l’ultima), la Vero Volley ritrova smalto e carattere, spegnendo con autorità le ambizioni della formazione romena, supportata dalla bella serata offensiva di Russu (top scorer del match) e Milenkovic. Chiuso, con dei bei break il terzo e quarto set, Milano è andata a prendersi il primo successo stagionale esterno nella massima competizione continentale per club, dove mantiene dunque l’imbattibilità.

Pallavolo: bis europeo per Vero Volley, i complimenti di Stysiak

“Devo fare i complimenti alla mia squadra – ha commentato la schiacciatrice Magdalena Stysiak – Sapevamo che Blaj sarebbe stato un avversario tosto, soprattutto in casa. Hanno giocato una ottima pallavolo e noi dovremo cercare, già dalla prossima partita, di approcciare meglio le sfide. Risultato positivo a parte, infatti, abbiamo avuto diverse pause che non ci possiamo permettere. Essere concentrate maggiormente nei momenti chiave dei match è un aspetto su cui dobbiamo crescere“.

Pallavolo: bis europeo per Vero Volley, il 26 dicembre in casa con Busto Arsizio

La formazione rosa di Marco Gaspari tornerà ora in campo il 26 dicembre in casa, all’Arena di Monza, contro Busto Arsizio, per l’ultima giornata di andata della Serie A1 femminile, mentre il primo impegno in Europa è fissato nel 2023, con il confronto in Francia con la Volero Le Cannet del 12 gennaio.