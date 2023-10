Pallavolo: allenamento a Monza prima della Supercoppa, Vero Volley con Egonu sfida Conegliano

Pesi al mattino, allenamento tecnico e poi campo per provare le diverse situazioni di gioco giovedì alla Arena di Monza per l’Allianz Vero Volley che sabato a Livorno è attesa dalla finale di Supercoppa Italiana. Avversaria di Orro e compagne ancora la Prosecco Imoco Conegliano, come nelle ultime due finali scudetto.

Pallavolo, Egonu: «Sarà una partita intensa e di alto livello»

Dopo l’ultima rifinitura e l’ok dei medici, sarà della partita anche Paola Egonu uscita nel match con Scandicci per un affaticamento al ginocchio e rientrata in gruppo. È la novità tanto attesa nel roster di Milano, ma anche una ex di eccellenza.

«Le sensazioni alla vigilia sono positive, stiamo lavorando molto bene – ha detto Egonu – Stiamo cercando di creare una buona alchimia di squadra, anche se ovviamente son passate solo poche partite. Sono carica e non vedo l’ora. Le prime partite sono andate come speravo, sono molto felice soprattutto dell’ultima partita dove è venuta fuori la squadra che possiamo essere. Una bel match combattuto e sono contenta di aver ottenuto i due punti. Sabato sarà una partita intensa e di alto livello: sono sicura mi divertirò un sacco».

Pallavolo: Supercoppa Italiano sabato a Livorno e in tv

Appuntamento con la finale sabato 28 ottobre a Livorno. La partita è in diretta tv su Rai 2 alle 17.30.