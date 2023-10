Pallavolo: negativi gli esami al ginocchio di Paola Egonu, in campo per la Supercoppa

Un paio di giorni di riposo prima di tornare in campo. Hanno dato esito negativo gli esami strumentali al ginocchio cui si è sottoposta Paola Egonu dopo l’infortunio nel quinto set del match con la Savino Del Bene Scandicci.

Pallavolo: sabato la Supercoppa con Vero Volley e Conegliano

L’opposta dell’Allianz Vero Volley Milano osserverà un recupero precauzionale, per poi tornare a disposizione di coach Gaspari e del suo staff in vista della sfida valida per la Supercoppa italiana, in programma al PalaModigliani di Livorno sabato 28 ottobre. Di fronte ci saranno la prima squadra femminile del Consorzio e Conegliano campione d’Italia.

Lo fa sapere la società con una nota.