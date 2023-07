Pallanuoto: Under 18 del Nuoto Club Monza per la prima volta alla finalissima per lo scudetto

Con un gol al penultimo secondo, al termine di una semifinale da cardiopalma con Plebiscito Padova, gli Under 18 del Nuoto Club Monza hanno ottenuto l’accesso per la prima volta alla finale per il titolo nazionale di categoria. Un incontro al cardiopalma: superati dai veneti a 1’30” dalla fine sul 10 a 9 i Granchi monzesi hanno prima ottenuto il pareggio a 50” e poi il gol vittoria a 2” dalla sirena con un alzo e tiro del capitano Andrea Celli.

Alle 13 di domenica 23 luglio, nella piscina di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta), la finalissima contro i rivali di Onda Blu Dalmine (vittoria in semifinale su Libertas Roma 7-6) per la partita che vale lo scudetto.

Monza, la finalissima in diretta su twitch dalle 13

“Nei match di campionato i monzesi hanno sempre battuto negli scontri diretti i rivali della bassa bergamasca. Ora però dimentichiamo tutto quello che c’è stato prima e concentriamoci unicamente sulla finale – commentano i tecnici Fabio Frison e Stefano Ingegneri – I ragazzi sono pronti, più che mai carichi e consci delle loro capacità. Siamo ad un passo da un risultato straordinario che premia 25 anni di impegno e dedizione totale di una società come la nostra, in questo momento senza nemmeno la piscina di casa in fase di ristrutturazione. Noi vogliamo farcela. Il tricolore sarà in ogni caso lombardo e questo è un ottimo segnale per la pallanuoto della nostra regione”. Palla al centro della vasca alle 13 in punto, in diretta su https://www.twitch.tv/waterpolo_style.