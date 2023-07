Pallacanestro Cantù a Seveso, allenamenti al PalaPrealpi rinnovato

La Pallacanestro Cantù sbarca a Seveso. Trovato l’accordo con il Comune, la squadra della Brianza utilizzerà il parquet del PalaPrealpi per gli allenamenti di tutta la stagione di Serie A2 e anche oltre. L’impianto della città brianzola aveva già ospitato l’attività di un’eccellenza sportiva canturina come la Briantea84, per ben 19 anni; ora si torna a respirare aria di grande pallacanestro.

Pallacanestro Cantù a Seveso: «Diventerà la nostra casa stabile per il prossimo triennio»

«Abbiamo voluto – commenta il general manager Alessandro Santoro – soddisfare una precisa richiesta del nostro staff che già da qualche tempo necessitava di una struttura differente per l’organizzazione del lavoro della prima squadra. Seveso diventerà la nostra casa stabile per il prossimo triennio, in attesa della realizzazione della nuova arena di Cantù, e potrà ospitare anche le formazioni giovanili del Pgc aumentando ulteriormente le occasioni di sinergia tra le due realtà».

Aggiunge il presidente Roberto Allievi: «Voglio ringraziare l’amministrazione comunale di Seveso e in particolare il sindaco, Alessia Borroni, l’assessore allo Sport Marco Mastrandrea e tutti gli uffici per la disponibilità dimostrata, la tenacia e l’ingente lavoro svolto in queste settimane per riuscire a trovare la soluzione che ci permettesse di spostare la nostra attività al PalaPrealpi».

Ci vorrà in ogni caso qualche settimana per dare il palazzetto alla piena disponibilità della società brianzola, in attesa del completamento dei lavori di risistemazione finanziati dall’amministrazione comunale.

Pallacanestro Cantù a Seveso, la soddisfazione del sindaco Borroni

«Questo per me è un ottimo risultato, una grande conquista – conferma la prima cittadina – Riusciamo finalmente a riaprire il palasport e lo facciamo insieme a una società prestigiosa che ha dato lustro allo sport italiano in Europa per tanti anni. Vorrei ringraziare pubblicamente il segretario generale del club Luca Rossini e tutto lo staff che ha pensato a noi contattandoci per capire se c’erano le possibilità di utilizzare il palazzetto di Seveso per gli allenamenti della loro prima squadra. Li ringrazio per la fiducia accordataci, così come ringrazio l’assessore Mastrandrea per tutto il lavoro dietro le quinte. Se una società come la Pallacanestro Cantù fa una richiesta del genere significa che la struttura, seppur abbandonata da qualche anno, ha ancora grandi potenzialità e un ruolo di spicco. Chiudiamo così un cerchio, aperto con il finanziamento di 150mila euro ricevuto da Regione Lombardia per ridare vita e utilità al palasport».