Il nuovo quadriennio olimpico del nuoto artistico riparte con grandi novità per la società Sincro Seregno: sei atlete sono state selezionate ai collegiali e agli imminenti stage delle nazionali. Sono Caterina Cucco, Lara Pollini, Alice Garraffo, Emma Brandolini, Alice Zadek e Giada Chieregato.

Nuoto artistico: Sincro Seregno all’assalto del nuovo quadriennio olimpico, tutte le convocazioni a collegiali e stage nazionali

A quello della nazionale assoluta, in programma a Roma dal 5 al 25 gennaio 2025, nella piscina del Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata, è stata convocata Cucco mentre le altre sincronette saranno a Savona dal 2 al 5 gennaio: Pollini al collegiale della nazionale junior; Brandolini, Chieregato, Zadek e Garraffo per le prove di selezione della nazionale juniores.

Seregno nuoto artistico gruppo atlete junior 2024

«Queste convocazioni in pratica certificano l’ottimo lavoro che è stato fatto a livello societario specie nelle ultime due stagioni, soprattutto dal nostro staff tecnico – commenta Virginia Ratti da sedici anni presidente di Seregno Sincro – E come ho spiegato in altre occasioni, conferma la crescita di una disciplina sportiva che coinvolge e appassiona un numero sempre più importante di ragazze».

Nuoto artistico: Sincro Seregno all’assalto del nuovo quadriennio olimpico, la soddisfazione della pres per la convocazione in nazionale assoluta

Anche la convocazione al raduno della nazionale assoluta apre un capitolo interessante. «È proprio vero ed assume un particolare valore nel periodo in cui la nazionale assoluta si sta rinnovando con la promozione del gruppo junior che tanto bene ha fatto nelle ultime due stagioni – aggiunge Virginia Ratti – A tal proposito rammento i risultati di prestigio ottenuti a luglio dalle talentuose juniores Lara Pollini e Caterina Cucco che nelle prove finali del campionato italiano assoluto, disputate a Roma, dopo essersi posizionate, nell’ordine, al quinto e al settimo posto nel Solo Libero hanno conquistato il quarto posto nel Duo Libero. Queste ragazze poi nella squadra in cui erano presenti, tra le altre, Brandolini, Chieregato, Garraffo e Zadek ha vinto il bronzo nella prova “Acrobatica routine” della categoria assoluta».