Nuoto artistico, prima trasferta internazionale per una master della Sincro Seregno

Bellissima esperienza agonistica e di condivisione nella prima trasferta internazionale per una squadra master femminile della società Sincro Seregno che ha gareggiato a Bruxelles nello “Open Masters”, competizione di nuoto artistico riservata ai nuotatori di età superiore ai 20 anni, categoria master, organizzata da Bruxelles Aquatic Synchro Swimming (BRASS club di nuoto sincronizzato presente nella capitale del Belgio).

La squadra Sincro Seregno guidata da Veronica Bandera nel duplice ruolo di allenatrice e atleta ha schierato nei vari esercizi anche Camilla Bandera, Ylenia Bonacina, Beatrice Colzani e Gaia Perdichizzi.

Sincro Seregno in Belgio, medaglia di bronzo per Ylenia Bonacina

In Belgio, le sincronette affiliate al team presieduto da Virginia Ratti, hanno conquistato importanti risultati. In particolare Ylenia Bonacina (categoria Master 25-29) ha vinto la medaglia di bronzo in due gare: Solo Tecnico e Solo Libero; nel doppio “Free routine – categoria 20-24” la squadra Sincro Seregno si classificata seconda con Camilla Bandera, Gaia Pertichizzi, Beatrice Colzani e quella con Ylenia Bonacina e Veronica Bandera nel doppio “Tech routine – categoria 25-29” al quarto posto.

“Al di là dei piazzamenti individuali e collettivi, pur importanti, è da evidenziare il comportamento delle nostre atlete. – commenta Virginia Ratti, presidente di Sincro Seregno – Tutte sono animate da una grande passione e si allenano di sera, al termine delle rispettive giornate di studio o di lavoro. A Bruxelles in una competizione molto popolare e rinomata a livello internazionale dove erano presenti atlete di dieci Nazioni, hanno superato tutti gli ostacoli. Per il Sincro Seregno inoltre é motivo di grande orgoglio aver gareggiato in Belgio in quanto a rappresentare l’Italia in questa edizione dell’Open Master erano presenti solo altre due società del nostro Paese”.