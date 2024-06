Caterina Cucco e Lara Pollini, atlete tesserate per il Sincro Seregno presieduto da Virginia Ratti, indosseranno il body azzurro nei Campionati Europei di nuoto artistico che si disputano a Malta.

Nuoto artistico: le seregnesi Cucco e Pollini agli Europei Juniores, con la squadra fino al 2 luglio

I giovani azzurri del nuoto artistico tra cui le due sincronette brianzole rilanciano, dopo i campionati Europei assoluti a Belgrado dove per alcuni c’è stato l’esordio con la Nazionale maggiore, sono volati a Malta per gli Europei juniores, in programma dal 28 giugno al 2 luglio. La squadra, partita da Roma, è composta da 16 atleti, 14 ragazze e due ragazzi, cinque dei quali hanno fatto parte della squadra azzurra che ha partecipato agli Europei di Belgrado 2024 vincendo la classifica per Nazioni e conquistando 7 medaglie.

Sono Filippo Pelati, Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice, due argenti nei doppi mixed free e tech, Beatrice Andina e Valentina Bisi, medaglia d’argento con le compagne nel team free, due medaglie di bronzo nel team tech e acrobatico.

Nuoto artistico: le seregnesi Cucco e Pollini agli Europei Juniores, tutti i convocati

I convocati per Malta 2024 sono: Caterina Cucco e Lara Pollini (Sincro Seregno), Beatrice Andina, Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice e Greta Gitto (RN Savona), Chiara Benesso (Plebiscito Padova), Valentina Bisi (Sport Village Pesaro), Gaia De Marchi (Aurelia Nuoto), Arianna Di Lecce (All Round & Wellness), Melissa Magi (Sport Village Pesaro), Ginevra Marchetti e Gabriele Minak (Futura Club Prato), Alessia Negroni (G. Sport Village), Filippo Pelati (Uisp Bologna), Giorgia Spiz (Busto Nuoto).

Nello staff ci sono i collaboratori tecnici Letizia Nuzzo, Simona Ricotta e Silvia Gianandrea, il medico Astrid Sofia Cavenaghi. Tecnical control Joey Paccagnella e giudici al seguito Claudia Lucantoni e Paolo Soro.