Grande successo hanno riscosso a Seregno i campionati regionali di nuoto artistico delle categorie Assolute/Juniores, Ragazze ed Esordienti A, disputati nel centro natatorio Umberto Trabattoni. Nella piscina di Seregno hanno gareggiato 155 sincronette, in rappresentanza di sette società lombarde: In Sport Rane Rosse, Sincro Seregno, Busto Nuoto, Synchro Brescia, Club Biancorosso, NP Varedo e Project Sport. Al termine delle gare sui podi sono salite, iniziando dalla categoria Assolute/Juniores, Giulia Proverbio con 69,948 punti; Marianna Girola con 69,939 punti e Matilde Luinetti con 69,435 punti (tutte affiliate a In Sport Rane Rosse – Vimercate). Quindi nella categoria Ragazze, Greta Battista (Sincro Seregno) ha conquistato il primo posto con 72,561 punti, seguita da Roberta Morello (Busto Nuoto) con 72,530 punti e da Martina Pizio (Sincro Seregno) 72,395 punti. Nelle Esordienti A, Fiammetta Mirigliani (Busto Nuoto) ha vinto il titolo con 66,548 punti; al secondo e al terzo si sono posizionate atlete della società Sincro Seregno: Anastasia Ghisellini (64,973 punti) ed Alice Chieregato (64,342 punti).

Nuoto artistico: la soddisfazione della presidente Virginia Ratti

Greta Battista

«È stata un’edizione dei campionati regionali che ha confermato la crescita del nuoto artistico, sia sotto l’aspetto della partecipazione come sul piano tecnico -commenta Virginia Ratti, presidente di Seregno Sincro, che ha organizzato la manifestazione-. Il merito di questa crescita va ai dirigenti e ai tecnici delle società, che si impegnano sempre con grande serietà e determinazione per sostenere tutte quelle ragazze che scelgono di impegnarsi in questa splendida disciplina sportiva. Per quanto riguarda la nostra società, siamo soddisfatte per i risultati ottenuti ed anche per aver inserito nelle classifiche un discreto numero di sincronette che potranno partecipare ai prossimi campionati italiani. Un’altra annotazione riguarda la conferma al vertice della categoria Esordienti,che ha eseguito esercizi obbligatori, della talentosa Greta Battista. La nostra sincronetta non finisce di stupire e con piacere rammento l’impresa perfezionata dalla ragazza la scorsa estate, quando a Roma ha conquistato il titolo italiano di categoria».