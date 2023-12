Nova Milanese: qui c’è la scuola di Pole dance che sforna campionesse

Alice Faulisi e Carola Sala hanno portato l’Italia (e Nova Milanese) sul terzo gradino del podio ai mondiali di Pole dance che si sono svolti di recente a Barcellona.

Nova Milanese, Pole dance: Alice Faulisi e Carola Sala terze ai Mondiali

Alice Faulisi, 28 anni di Cesate, è allenatrice della scuola di Pole dance di Nova ospitata nella palestra della Armony Dance che ha sede in via Como. Ha concluso al terzo posto nella categoria professionisti.

Già campionessa italiana, Faulisi era arrivata seconda all’Europeo di poche settimane fa. «È andata molto bene – ha commentato al rientro dalla trasferta spagnola – al di sopra delle aspettative. Il mio obiettivo prima di partire era arrivare tra le prime dieci».

Carola Sala di anni ne ha 14, studentessa al primo anno al M.L. King, si allena da quando aveva sei anni. Una vera passione quella per la Pole dance cresciuta con gli anni. Ad ottobre ha preso parte alla gara a Roma che, le ha permesso di qualificarsi per il mondiale. «Sinceramente non pensavo di riuscire a salire sul podio perché sapevo che le straniere erano molto brave – ha sottolineato Carola – il mio obiettivo era fare bene e sentirmi bene sul palco».

Nova Milanese, Pole dance: le atlete di Faulisi in Gara

E così è stato e la prova della giovanissima atleta è stata talmente apprezzata dalla giuria da permetterle di salire sul terzo gradino del podio al primo mondiale a cui partecipava. Ma Carola Sala non era l’unica allieva di Alice Faulisi presente a Barcellona. Con loro anche Martina Barera che ha gareggiato nella categoria junior 15-17 anni e Martina Chioda che, invece, ha sfidato altre atlete della categoria amatori senior. Tutte le atlete della scuola novese hanno gareggiato nella Pole-art che prevede la presenza sul palco di due pali, alti 4 metri, uno fisso e uno che ruota (spin). Durante l’esibizione bisogna utilizzarli entrambi e in tutta la loro altezza, sul palco ci possono essere anche oggetti di scena perché la Pole art valuta molto anche l’effetto coreografico.

Nova Milanese, Pole dance: la storia della scuola

Alice Faulisi ha aperto la scuola a Nova nel 2016.

«Ho iniziato con cinque allievi e un palo – ha raccontato ancora Faulisi – Adesso gli allievi sono diventati settanta e i pali nove, il massimo che la sala possa contenere». La maggior parte degli allievi sono donne. Ma non manca un ragazzo.