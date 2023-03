“Notte dei campioni” a Seregno: ci sono anche Mosquito Lorusso e El Maghrabi

Un altro importante evento sportivo a Seregno per scaldare la città in vista del “clou” dell’anno: la partenza, il 21 maggio, di una tappa del 106esimo Giro d’Italia.

Nella sala di rappresentanza di palazzo Landriani-Caponaghi, nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 marzo, è stata presentata la 18° edizione della “Notte dei campioni”, uno tra i più importanti eventi del panorama italiano di sport da combattimento. L’appuntamento è fissato per sabato 1 aprile, con inizio alle 17, al palaSomaschini; gli atleti del Fight club Seregno-Unione sportiva lombarda asd cercheranno di conquistare il 18° trofeo Città di Seregno boxe, memorial Damiano Cunegatti, vicepresidente del sodalizio recentemente scomparso.

“Notte dei campioni” a Seregno: “Due anni di vuoto, sul ring atleti di valore”

Il sindaco Alberto Rossi nel suo intervento ha ricordato che questo è uno degli avvenimenti sportivi più importanti dell’anno, come la corsa rosa, uno sport quello della boxe che ha un valore sociale. L’organizzatore Luca Leva, ha aggiunto: “Arriviamo da due anni di vuoto, siamo orgogliosi di poterlo riprendere, sicuri di offrire un evento che dà lustro alla città e apre le porte ad altri momenti di sport importanti. Sul ring ci saranno atleti di valore, con 8 match di box a livello regionale ed interregionale”.

Presenti anche Alessio Lorusso, conosciuto come “Mosquito”, che è campione europeo in carica (“il mondo della boxe mi ha salvato dalla strada”, ha detto) e il monzese Momo El Maghrabi (“non vedo l’ora di tornare sul ring vicino a casa mia per soddisfare la passione e l’entusiasmo di tanti amici che mi sono vicini e mi supportano sempre col loro entusiasmo e calore”).

“Notte dei campioni” a Seregno: thai boxe e kickboxing

Sul ring del team del maestro Leva dell’Unione sportiva Lombarda ci saranno Francesca Corso, Misha Tibirta e Federico Testa. Ma gli occhi saranno puntati anche su Roner Alcantara che farà il suo esordio da professionista contro James Polveri, anche lui debuttante.

La seconda parte della serata sarà riservata alla thai boxe e alla kickboxing: si affronteranno alcuni tra i più forti atleti del panorama nazionale, come il milanese Alfredo Foglia che affronterà il seregnese Ryan Castiglioni, quindi Rida El Mazhor se la vedrà con Flavio “The Shark” Perrone, mentre il brianzolo Roberto Sacco disputerà un match internazionale contro il tunisino Ayoub Grayoud. Di rilievo la sfida che promette scintille tra Francesco Maggio e Ovidio Mihali, due campioni di livello molto alto.

“Notte dei campioni” a Seregno: la boxe professionista

Per la boxe professionista sul ring saliranno il monzese Momo El Maghrabi che troverà Ionussa Nonkane del Burkina Faso.

Quindi i fari saranno puntati sulla star della serata il campione europeo in carica Alessio “Mosquito” Lorusso per sfidare il forte colombiano Jeison Cervantes, in preparazione al titolo europeo di maggio.

“Notte dei campioni” a Seregno: arti marziali miste

L’atto finale della serata sarà all’insegna delle arti marziali miste con Ayoub Nacer del team Mano di Pietra, che tornerà a combattere dopo la fulminea vittoria per ko ottenuto ad ottobre nella gabbia di Bellator, contro l’afgano Maraj Ozabakzayi. Il cerimoniere della serata sarà lo storico Fabrizio Ferrari di Rtl 102,5. Un momento di spettacolo sarà offerto dalle ballerini “Peperine” del Pepenero di Milano. La serata di boxe sarà trasmessa in differita Tv su canale 229 di Sky Ms sport, sull’app Ms sport e promosso dalle emittenti radiofoniche Gamma Radio e radio Numberone.