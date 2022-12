“Natale dell’Atleta”: Lissone premia i suoi campioni

Una vetrina per gli atleti di Lissone, per celebrare – a pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie – i successi e le vittorie sportive di giovani e adulti che portano in alto il nome della seconda città della Brianza. Torna l’appuntamento promosso dall’amministrazione comunale dedicato allo sport del territorio: il “Natale dell’Atleta”.

“Natale dell’Atleta”: appuntamento venerdì 16 dicembre

Nel corso dell’evento – in programma venerdì 16 dicembre, dalle 17.30, nella palestra Piermarini di via Berinini – saranno premiati atleti e squadre lissonesi che si sono particolarmente distinti per meriti sportivi nel corso del 2022. Presentano il pomeriggio di sport Valentina Guidi e Stefano Vogogna.

“Natale dell’Atleta”: società e associazioni rappresentate

Lungo l’elenco dei premiati. Le società e associazioni rappresentate sono: All in Karate Team, Assist Lissone, Associazione Pallacanestro Lissone, Cai, Ginnastica Artistica Lissonese, Ginnastica Lixio, Haka Birbe Asd- Rugbytots, Judo Club Lissone, Karate Shotokan Tradizionale Lissone, Lissone MTB, New Skate Lissone, Polisportiva Team Brianza sezione Atletica, Polisportiva Team Brianza sezione Sport Invernali, Poseidon, Pro Lissone Calcio, Pro Lissone Ginnastica, Sport Club Mobili Lissone, Velovirtus.

La manifestazione annuale rientra a pieno titolo nel calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale di Lissone dal titolo “Tutti insieme a Lissone per Natale 2022”. L’ingresso è libero e saranno presenti gli amministratori locali che riconosceranno ai premiati gli onori sportivi: per tutti una passerella speciale sotto l’albero di Natale.