Nasce la FC Lesmo con il sogno della serie C per le ragazze

Parte la nuova stagione per la FC Lesmo con tante novità e il sogno di conquistare con la squadra femminile una promozione storica in serie C.

Nasce la FC Lesmo e le novità per fare bene

Innanzitutto proprio il nome della società di calcio che come ha spiegato il presidente Michele Coccimiglio “cambia perché abbiamo concluso i nostri tre anni di accordo con l’Ac Leon di Vimercate-Oreno e vogliamo ridare quel senso di appartenenza al territorio, dove da anni crescono e fanno bene i nostri atleti”. Poi mutano anche in parte i colori sociali si passa infatti dal vecchio arancione-nero-grigio all’azzurro-nero-grigio. Questo è quello che si modifica esteriormente, ma il principio base per l’associazione sportiva di via Petrarca rimane sempre quello dettato dal presidente “fare bene e migliorarsi sempre”.

Nasce la FC Lesmo e l’arrivo di mister Ruggeri

In questi giorni di presentazione delle prime squadre, la rivoluzione si trova soprattutto nella squadra femminile con un nuovo mister come Andrea Ruggeri, che ha alle spalle una carriera abbastanza importante nel calcio del gentil sesso, dove ha ottenuto anche promozioni in serie B come ad esempio con la Pro Sesto. Alla conferenza di lunedì sera ha detto chiaro e tondo che “bisogna lavorare con l’obiettivo di preparare al meglio una partita dopo l’altra senza guardare troppo in avanti perché il risultato finale è il frutto di ciò che si farà settimana dopo settimana”. Lo stesso Ruggeri si è detto anche molto contento di come abbia visto le ragazze sul finale della scorsa stagione con un atteggiamento determinato in campo anche in partite, che ormai non contavano più nulla per la classifica. “Questa è una formazione certamente solida -ha confermato il mister -, non stravolgerò, nulla, ma cercherò di migliorare alcuni aspetti”.

Nasce la FC Lesmo e mister Ruggeri carica la squadra

A chi gli chiede qual è il sogno per il Lesmo Ruggeri non si sbilancia e concede solo un semplice “cercheremo di far meglio del quarto posto dello scorso anno”. Tradotto l’ambizione per le azzurro-nere-grigie è di passare dall’Eccellenza alla serie C, anche se per ora rimane lo scopo finale sotto traccia proprio per non mettere pressione alle giocatrici. Resta comunque il fatto che al centro sportivo di via Petrarca si respira un certo entusiasmo e lo staff tecnico ha già stilato il programma degli allenamenti che cominceranno già al 16 agosto con un percorso intenso per essere pronte alla prima campionato e con la politica dei piccoli passi per scrivere la storia del club. “Il calcio femminile – ha concluso Coccimiglio – è il nostro fiore all’occhiello e vogliamo proseguire in questa direzione dopo gli anni come Ac Lesmo prima e Ac Leon poi”.