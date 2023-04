Motori: Fumanelli a Portimao, inizia il campionato GT Open

Debutto stagionale questo fine settimana in Portogallo sulla pista Portimão con il via del campionato internazionale GT Open per il pilota lesmese David Fumanelli. Il brianzolo non è nuovo a questa prestigiosa serie europea riservata alle vetture GT, avendo già corso nel 2022 insieme al pilota turco Murat Cuhadaroglu, conclusa al quarto posto di classe Pro Am a bordo di una Ferrari 488 GTR preparata dal team svizzero Kessel Racing. E anche per quest’anno, Fumanelli sarà alla guida della vettura di Maranello in classe Pro Am alternandosi al volante con il francese Frèdèric Jousset.

Motori, campionato GT Open: Fumanelli su Ferrari 488, poi in gara con la nuova versione

«Sono contento che mi sia stato confermato il programma agonistico in questo campionato – dice Fumanelli – Inizieremo la stagione con la Ferrari 488 per poi passare dalle prossime gare, alla nuova versione 296 GT3 che abbiamo già in officina e stiamo allestendo prima dei collaudi».

A dividere l’abitacolo della vettura del cavallino rampante con lui il francese, classe 1970. Per lui poche gare all’attivo, ma un programma molto ambizioso. «Jousset è al debutto in questo campionato, ma ha un obiettivo a lungo termine; arrivare a correre nella 24 ore di Le Mans entro pochi anni – continua il brianzolo – Un buon progetto, che ho deciso di sposare anche se non sarà facile all’inizio perché ha poca esperienza, ma cercheremo di fare un buon lavoro durante tutta la stagione».

Motori, campionato GT Open: obiettivo fare bene con ambizioni di vittoria

Obiettivo principale quindi fare bene, ma a Fumanelli che lo scorso anno ha sfiorato il successo di classe risultando essere costantemente uno tra i piloti più veloci dello schieramento, non mancano certo le ambizioni di vittoria anche se non sarà facile. Al via della 18° stagione infatti, sono presenti oltre 30 vetture di cui ben 13 in classe Pro-Am.

«La griglia sarà molto folta con un livello di partecipanti molto più alto rispetto alla passata edizione – continua il brianzolo – Eccitante da un lato, ma al tempo stesso sarà difficile salire sul podio».

Due le gare in programma: sabato alle 16.30 gara 1 mentre domenica gara 2 prenderà il via alle 13.35. Entrambe saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube dell’International GT Open.