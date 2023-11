Moto, Marco Cezza nella top 5 del campionato Asi: costanza, passione e un meccanico speciale

Il novese Marco Cezza entra nella top five del campionato italiano 190GpCnv Moto Asi. Quinto assoluto al termine di un campionato di alto livello in cui, per la prima volta, è sceso in pista con una moto da 12 pollici, misura che indica il diametro della ruota.

Moto, Marco Cezza nella top 5: le cinque gare del campionato Asi

Cinque le gare corse: la prima ad aprile, l’ultima, la finale nazionale, si è disputata domenica 28 ottobre a Ortona. Ottavo campionato in Moto Asi per il giovane centauro, ma primo campionato con una moto nuova, ma sempre il numero fortunato: il sette, lo stesso di suo padre Paolo. Livello era altissimo e il quinto posto può essere considerato un buon risultato. Un campionato non senza novità e qualche problemino.

«Oltre alle due gare – ha spiegato Cezza – quest’anno è stata aggiunta anche una gara detta “sprint”, il sabato, dopo le prove. Per me è stata una novità vantaggiosa che mi ha permesso di recuperare qualche posizione».

Motociclismo: Marco Cezza – foto dall’archivio del pilota

Moto, Marco Cezza nella top 5: qualche problema fisico, ma tanta costanza

«È stato un anno travagliato – ha sottolineato il pilota ventunenne – ho accusato per tutto il periodo un forte dolore all’avambraccio, ho cercato di rafforzare il muscolo ma purtroppo mi ha accompagnato per tutte le gare: il muscolo era stressato; con l’aiuto del fisioterapista sono riuscito a portare a termine il campionato».

Il piazzamento migliore è stato un quarto posto. «Mi sono sempre posizionato tra il quinto e il settimo posto – ha ricordato Cezza – il mio punto di forza è stata la costanza. Nelle prime gare sono rimasto un po’ indietro, ma sono migliorato e nella gara di Pomposa mi sono anche divertito».

Moto, Marco Cezza nella top 5: il papà Paolo ai box

Altro punto di forza di Marco Cezza è il meccanico: suo padre Paolo da cui ha ereditato la passione per la moto. Di padre in figlio: Paolo, a sua volta, è stato “contagiato” dalla passione del padre Rino, indimenticato commerciante novese.

«In questa stagione appena conclusa – ha aggiunto il pilota – ho potuto contare sull’apporto prezioso di Emilio Locati e di alcuni sponsor che mi hanno sostenuto in questa nuova impresa». Soddisfatto del risultato, quindi: «Chi mi ha preceduto in classifica, direi che era su un altro pianeta, quindi posso ritenermi soddisfatto».