Monza-Salernitana 3-0, Nicola: “Scelte obbligate per oggi. Non mi sento in discussione”

Al termine del match Monza-Salernitana, nella sala stampa dello U-Power Stadium, è intervenuto l’allenatore dei granata Davide Nicola che ha commentato la pesante sconfitta rimediata contro i biancorossi di Raffaele Palladino

Monza-Salernitana 3-0, Nicola: “Ci è mancata personalità”

«Quelle di oggi sono state scelte obbligate. Bradaric ha ripreso dopo l’infortunio, Mazzocchi ha disputato tutte le gare perché ha un motore importante mentre in attacco abbiamo dato una costante alternanza. Noi in questo momento abbiamo fatto 15 gare con un determinato numero di giocatori. Oggi siamo scesi con la migliore formazione possibile. Oggi non abbiamo avuto la necessaria personalità per affrontare la gara. Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso rispetto al primo tempo. Siamo una squadra al secondo anno in Serie A. In Italia spesso siamo troppo impazienti per la crescita dei giovani, se un 2001 gioca male bisogna dargli tempo per farlo crescere. Candreva? Ha speso tantissimo a Firenze e quindi oggi è partito dalla panchina. Tutti non possono giocare sempre perché c’è un alternanza e siamo un gruppo di lavoro. Contestazione dei tifosi? Anch’io oggi avrei dissentito. Bisogna dare sempre la percezione di dare il massimo. Cosa che non abbiamo fatto oggi, solo nel secondo tempo. Ad oggi la Salernitana ha ottenuto uno step di crescita rispetto alla scorsa stagione. In discussione? Basta guardare la classifica. Il mio è un ottimo lavoro anche se personalmente non sono mai contento. Abbiamo disputato delle ottime prestazioni mentre altre volte non abbiamo giocato bene. Quest’anno siamo molto continui rispetto l’anno scorso. Della partita di oggi mi fa innervosire molto l’atteggiamento. Bisogna crescere. Pensiero al Mondiale di qualcuno? Io non penso che i miei giocatori non rendano al meglio perché hanno in mente il Mondiale. È l’aspetto mentale che sul lungo periodo fa la differenza. Il Monza? Sta facendo un percorso con calciatori di qualità. Non ha raccolto all’inizio ma lo ha fatto dopo. Per le neopromosse non è mai facile, specie quando rifai tutta la squadra. Il Monza farà il suo percorso, io penso alla mia squadra».