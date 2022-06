Monza-Resegone 2022: la premiazione venerdì 1 luglio all’ex stadio del Verga

È in programma venerdì 1 luglio per la premiazione della 60esima edizione della Monza – Resegone. L’appuntamento è stato organizzato a partire dalle 21 all’ex stadio del Verga, in via Rosmini 9 a Monza, “dove amici, appassionati e sportivi potranno partecipare ad una serata di festa e premi. Oltre ai buoni valori per le prime cinque classificate di ogni categoria, saranno infatti distribuite a tutti i classificati le ambite medaglie personalizzate, oltre che la maglia esclusiva da finisher Affari & Sport e Rock Experience e la bottiglia di vino da collezione dedicata”, scrivono gli organizzatori.

Monza-Resegone 2022: i vincitori premiati all’ex stadio del Verga

A prevalere su tutti, ricorda l’organizzazione della Monza-Resegone, con un tempo di 3 ore, 15 minuti e 18 secondi, è stata la squadra Affari & Sport di Villasanta, composta da tre atleti davvero determinati: Simone Paredi, Andrea Gandini e Ahmed El Mazoury.

Al secondo posto invece, con un tempo altrettanto considerevole (3 ore, 16 minuti e 38 secondi) si è classificata la squadra Me.Pa Assicurazioni di Monza, anche in questo caso composta da un terzetto maschile composto da Davide Perego, Luca Tocco e Marco Redaelli. La terna Enoteca Carlo Cattaneo di Carate Brianza, invece, è stata la migliore squadra femminile, grazie ad una gara durata 4 ore, 33 minuti e 22 secondi.