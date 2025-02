È tutto pronto per la sfida di Nations League della nazionale femminile di venerdì 21 febbraio all’U-Power Stadium di Monza. Le azzurre del Ct Soncin scenderanno in campo alle 18.15 e se la vedranno con il Galles. «Questa passione che proviamo e viviamo ci accende di adrenalina in vista dei prossimi confronti, ma siamo totalmente concentrate sul presente», ha dichiarato l’allenatore durante tradizionale conferenza stampa di inizio raduno, il primo del 2025. Un messaggio recepito alla perfezione dalle calciatrici, proiettate esclusivamente sui 90 minuti in programma nella città brianzola, che tornerà a ospitare la Nazionale Femminile dopo 20 anni.

Il Galles è una nazionale in crescita, ma anche l’Italia vuole dimostrare i suoi passi in avanti verso l’Europeo in programma in estate in Germania.

Monza, le Azzurre del calcio e il ponte con Italia-Germania

I tagliandi della gara di domani sono in vendita nelle agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. È prevista una promozione per Under 18 e Over 65, che potranno assistere alla partita pagando 1 euro. Chi acquisterà un biglietto della partita inaugurale con il Galles avrà anche diritto a uno sconto del 25% sull’acquisto online del biglietto nella tribuna Arancio Secondo Anello dello stadio ‘Meazza’ di Milano per l’andata dei quarti di finale della Nations League tra la Nazionale maschile e la Germania, che si disputerà giovedì 20 marzo alle 20.45. Intanto la Figc ha presentato la prima maglia unicamente pensata per atlete e tifose della nazionale. Il concept si ispira ai movimenti del Realismo e del Naturalismo rinascimentali; diverse tonalità di verde menta creano l’effetto di rami di vite che si intrecciano sul fronte e sul retro della maglia, completata dalla scritta “Italia” sul collo e, sul petto, dallo stemma della Nazionale italiana femminile.