Monza, la Forti e Liberi sei (anche) tu: con la spesa si sostiene la società

Con dedizione, pazienza, massima attenzione («rubando tempo libero alle nostre famiglie») ce la stanno mettendo tutta per risanare la situazione «per il bene dei nostri figli e di tutti i ragazzi della Forti e Liberi».

Monza, la Forti e Liberi sei (anche) tu: le prime mosse del direttivo dell’atletica per risanare le casse della società

Il direttivo della sezione atletica della storica società di viale Cesare Battisti vuole rispondere con i fatti alla petizione apparsa in rete la scorsa settimana “Un nuovo futuro per la Forti e Liberi: partecipa al cambiamento” (nella quale si chiedevano espressamente le dimissioni del presidente della Polisportiva Alessandro Riva).

«Chi vuole darci dei consigli per un cambiamento in positivo della polisportiva è ben accolto. Noi siamo qui, pronti ad ascoltare. Non scrivete online. Fatevi avanti» esordiscono i responsabili. «Ci siamo insediati il 7 dicembre 2024 – spiegano i dirigenti dell’atletica – e abbiamo trovato una situazione non proprio rosea. L’unica soluzione era mettersi immediatamente al lavoro. Fare di tutto per migliorarla presentando al comune progetti seri e fattibili».

I dirigenti si presentano come «dei papà che mettono in campo tutte le loro competenze per permettere a tutti i ragazzi di vivere il loro sogno sportivo in un ambiente sano e sereno». Subito si sono messi alla ricerca di sponsor.

Monza, la Forti e Liberi sei (anche) tu: a breve anche la campagna per il 5×1000

Tra i primi a rispondere è stata la Coop che ha donato delle tessere co-branding, grazie alle quali una percentuale della spesa effettuata dai possessori sarà devoluta alla Forti e Liberi. «Abbiamo attivato una convenzione con uno studio medico per le visite medico sportive e abbiamo lanciato nei giorni scorsi una raccolta fondi per sistemare la pista di atletica e l’illuminazione della stessa. Ora c’è una parte al buio e, oltretutto, il vecchio impianto consuma moltissimo e andrebbe sostituito con lampade più moderne e a risparmio energetico. Ci auguriamo che il comune prenda atto dei nostri sforzi e che ci riconosca queste spese straordinarie».

A breve cominceranno le dichiarazioni dei redditi e a questo proposito il direttivo sta “pubblicizzando” la possibilità di devolvere il 5x 1000 alla Polisportiva. «Abbiamo preparato un piano di rientro dei debiti con il comune. Chiediamo che ci venga data la possibilità di provare perché ci stiamo mettendo testa e cuore».

Monza, la Forti e Liberi sei (anche) tu: in pista il ritorno degli storici coach Achille Fecchio e Raffaele Specchio

Nel frattempo in pista sono tornati due coach di esperienza come Achille Fecchio e Raffaele Specchio.

«I ragazzi li hanno accolti benissimo. E proprio due giorni fa sono arrivati tre nuovi iscritti». I dirigenti sottolineano che con i due “vecchi” allenatori che hanno lasciato la società si è interrotto un contratto di collaborazione e che il pullmino della polisportiva (che, oltretutto, era sprovvisto di assicurazione) è stato venduto dato che era stato usato in totale solo otto volte. Nessuna intenzione di “smantellare” la società né tantomeno di recare disagi agli atleti in trasferta.