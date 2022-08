Lo Junior Riccardo Sacchetti fa sorridere l’Us Biassono con una vittoria in Piemonte

È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Us Biassono, società presieduta da Ivano Maino, culminato sulle strade piemontesi con la splendida vittoria di Riccardo Sacchetti in una gara per corridori della categoria Juniores. A Vaprio d’Agogna, il promettente atleta (Sacchetti è nato l’8 maggio 2004), già vincitore quest’anno a San Damiano d’Asti, si è ripetuto sulle strade del novarese, giungendo in solitaria sul traguardo del Gran Premio Comune, gara di 112 chilometri alla quale erano presenti ben 137 concorrenti. Sacchetti ha lasciato a sette secondi il gruppo regolato da Filippo Borello (Gb Pool Cantù), secondo classificato davanti al ligure Gabriele De Fabritiis (Nuova Ciclistica Arma), che ha completato il podio.

Us Biassono: Brafa in sede con la medaglia d’argento europea

Si è concluso nel migliore dei modi un week end nel quale dirigenti e tecnici biassonesi avevano già gioito per l’argento europeo conquistato da Federico Brafa in terra elvetica, nella specialità Crosscountry. Federico Rosario Brafa è tornato in sede con al collo l’argento vinto tra gli Allievi di primo anno, al termine di una prestazione di alto livello tecnico, in una prova nella quale ha onorato la maglia azzurra, tagliando il traguardo in seconda posizione, a 2’14” dal ceco Krystof Bazant.

Us Biassono: esulta il presidente Ivano Maino

I recenti risultati hanno confermato la vitalità della società guidata dal vulcanico presidente Ivano Maino, che in questa stagione ha varato un team composto da atleti in grado di esprimersi ad alto livello su tutti i percorsi. «È stato un weekend ricco di emozioni per il nostro team: abbiamo vinto due gare in cui lo spirito di squadra che contraddistingue i nostri ragazzi ha fatto la differenza. Allievi e Juniores hanno corso in maniera impeccabile ed hanno meritato di festeggiare per la conquista di medaglie prestigiose» ha concluso il presidente Maino.