Lissone, torna l’appuntamento pasquale con il torneo internazionale Juniores di basket

Trent’anni di emozioni e grande basket: torna dal 28 marzo all’1 aprile il torneo internazionale Juniores “Città di Lissone” – decimo Trofeo Galvi (JIT 2024). Edizione numero trenta per il Jit che dal 1993 si trasforma nella culla del grande basket internazionale Under 19 in occasione del weekend di Pasqua. A Lissone sono passati oltre trent’anni da quella prima palla a due che ha dato inizio ad una splendida avventura sportiva, ricca di momenti unici e ricordi indelebili, che oggi come allora riunisce gli appassionati della pallacanestro provenienti dalla Brianza e non solo. Saranno dodici le squadre che si sfideranno per il trofeo “Galvi” di quest’anno, suddivise in quattro gironi da tre.

Torneo internazionale: due squadre in arrivo dagli Stati Uniti

Due le formazioni provenienti dagli Stati Uniti, per un totale di otto squadre straniere, a conferma del respiro internazionale di questo torneo che in tre decenni di storia ha visto passare sul proprio parquet numerosi futuri talenti arrivati fino all’olimpo dell’NBA – tra cui Andrea Bargnani e Danilo Gallinari. Dai padroni di casa della Galvi Lissone, trionfanti nella storica edizione 2016, agli “ospiti fissi” di Team Ohio (Stati Uniti), Toronto United (Canada) e KK Rijeka (Croazia) e ancora USK Praha (Repubblica Ceca), FC Bayern Basketball (Germania), BK Rig Mark (Svezia), Step Higher Academy (USA), KK Zadar (Croazia) insieme alle italiane Varese Basketball, College Borgomanero e Allianz Derthona Tortona. Tutti i roster, di alto livello e qualità, sono formati da giovanissimi già affermati a livello nazionale e internazionale. Il JIT 2024 si disputerà su due campi: il parquet principale del palazzetto dello sport di Lissone, che ospiterà la ormai tradizionale partita inaugurale tra Team Ohio e Galvi Lissone, e lo storico campo del PalaFarè.

Torneo internazionale: anche il minibasket sotto i riflettori

Anniversario di rilievo anche per il torneo internazionale minibasket “Città di Lissone” – quarto Trofeo “Cocoon” (KIT 2024) che festeggia la quindicesima edizione. Il Kit si svolgerà sui campi lissonesi di via Tarra e via Caravaggio e nelle palestre di via Carroccio a Seregno e via San Pietro a Desio. Trent’anni di JIT, ma sempre con la stessa passione ed entusiasmo che nella primavera del 1993 portarono alla nascita di questo incredibile torneo. L’appuntamento è per il 28 marzo alle 19.30, con la gara inaugurale dell’edizione numero trenta. Il basket internazionale Under 19 torna a Lissone, per una cinque giorni di grandi emozioni. APL è alla regia dell’evento internazionale di basket che scalda i motori in vista di una Pasqua che a Lissone sarà stellare.