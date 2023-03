Lissone: il Jit 2023 arriva con la novità del campo, si gioca nel nuovo palazzetto

Sta per tornare a Lissone il Jit 2023, uno degli appuntamenti sportivi più apprezzati e di grande richiamo (leggi Jit 2022): il XXIX Torneo Internazionale Juniores “Città di Lissone” – 9° Trofeo Galvi scalda i motori. E si giocherà al nuovo palazzetto dello sport di Lissone: novità di sede.

Il JIT torna protagonista sul parquet della nuova struttura del quartiere don Moscotti di Lissone che sarà sede del 70% delle 28 gare del torneo, un “flusso” continuo di partite a partire dalla serata inaugurale di giovedì 6 aprile (quest’anno c’è l’anticipo al giovedì quando giocheranno i team extra europei, le cui delegazioni saranno le prime ad arrivare in Italia).

Lissone: il Jit 2023 anche in via Tarra, Kit 2023 al PalaFarè

Le restanti gare si giocheranno nel palazzetto Ripamonti in via Tarra a Santa Margherita Lissone e una sola (venerdì sera) al PalaFarè di via Caravaggio che sarà, altra novità, il campo da gioco principale del XIV Torneo Internazionale Minibasket “Città di Lissone” – 3° Trofeo Cocoon (KIT2023). Altre gare del Kit si giocheranno sempre al palazzetto Ripamonti di via Tarra e nelle palestre di via Carroccio a Seregno e via Nenni a Desio.

Lissone: il Jit 2023, palestra di via Fermi fuori dal programma

Out, quest’anno, la struttura di via Fermi dichiarata inagibile dalla FIP per pesanti problemi al parquet.

“APL desidera profondamente ringraziare sia tutta l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Laura Borella e l’assessore allo sport Giovanni Camarda per l’indispensabile e prezioso supporto nel poter avere il palazzetto dello sport sia Tommaso e Luca Galbiati (Galvi) e Roberto Morandi (Cocoon) nostri insostituibili main sponsor, rispettivamente di JIT e KIT” fanno sapere dall’associazione sportiva lissonese che è alle redini della manifestazione. Un evento che porta il nome della città in alto e consente a tanti appassionati di assistere a partite che vedono protagonisti atleti di tutta Europa.