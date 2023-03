Palestra della scuola San Mauro di via Fermi, a Lissone: parquet con assi sconnesse e buchi. La Federazione italiana Pallacanestro, nell’elenco degli impianti sportivi della città brianzola, sul proprio sito internet dichiara “inagibile” quello di via Fermi, e il Pd cittadino chiede contezza all’assessore allo sport, Giovanni Camarda.

Una questione critica quella relativa allo stato del campo di gioco della scuola San Mauro che ora viene “attestata” anche dalla Fip. I danni al parquet sono evidenti e già lo scorso anno non erano mancate le segnalazioni da parte degli utenti della palestra che si erano trovati di fronte alle problematiche derivanti dalla pavimentazione in legno. Lo stato della struttura è andato via via peggiorando creando evidenti disagi a chi pratica sport in questa palestra cittadina.

Un luogo che ora è tornato prepotentemente sotto i riflettori per via di una interrogazione del Pd di Lissone protocollata il 6 marzo scorso. Il capogruppo Elio Talarico e il consigliere comunale Mattia Gelosa interrogano l’assessore allo sport, Giovanni Camarda, affinché “illustri al consiglio comunale le intenzioni della giunta in merito alla risoluzione di questa grave situazione di criticità“, sottolineando che “al Partito Democratico sono state fatte diverse segnalazioni circa lo stato di totale degrado e di assoluta pericolosità delle condizioni del parquet della palestra della scuola San Mauro, che risulta pieno di buchi profondi e, nella zona del centrocampo, con alcune assi sconnesse“.

Lissone: la Fip dichiara inagibile la palestra di via Fermi, “pericolo per atleti e bambini della scuola”

Il partito di opposizione in consiglio comunale ha pertanto allegato una documentazione fotografica che evidenzia lo stato della palestra nelle ultime settimane.

“Tale situazione mette in pericolo gli atleti e i bambini della scuola San Mauro che usano la palestra nelle ore di educazione fisica – spiegano i consiglieri di opposizione – ma rischia anche di far perdere alle nostre squadre alcune partite “a tavolino” perché l’arbitro potrebbe non dare agibilità del campo“.

Lissone: la Fip dichiara inagibile la palestra di via Fermi, il Pd chiede risposta dell’assessore allo Sport

La palla, non solo in senso metaforico, passa ora al Comune e in particolare all’assessore allo Sport di Lissone che anticipa di voler dare risposte nel merito durante la seduta di consiglio comunale in programma nella serata di giovedì 16 marzo.

“Il problema di questa amministrazione è veramente di visione: vedevano buchi di bilancio inesistenti, ma da novembre non sembrano vedere quelli sul parquet della palestra della scuola San Mauro“, ironizzano dal Pd.