Basket: successo per il Summer Jit di Lissone

Si è conclusa con un successo di pubblico e un entusiasmo per la pallacanestro più che mai in linea con il momento d’oro del basket nazionale, la seconda edizione del Summer Jit Trofeo Carrefour che ha riportato Lissone sotto i riflettori.

Basket: 16 squadre, seconda edizione per il torneo Apl

Sono state 16 le squadre partecipanti, divise in 3 categorie, 22 le partite disputate in 3 giorni, dall’8 al 10 settembre. Un appuntamento organizzato da Apl, Associazione pallacanestro Lissone.

“Siamo felici di aver organizzato il trofeo, utilissimo per “scaldare” i motori in vista della nuova stagione e che, siamo sicuri, troverà continuità nei prossimi anni – dichiara Apl – Desideriamo ringraziare tutti gli atleti e le società partecipanti, l’amministrazione comunale di Lissone, il nostro staff, i nostri volontari e ovviamente lo sponsor Carrefour Market che siamo orgogliosi di poter annoverare nel pool di partner a sostegno della nostra associazione”.

Summer Jit Trofeo Carrefour Lissone Olimpia premiata dal sindaco Borella Summer Jit Trofeo Carrefour Lissone

Basket: le categorie in campo

Si tratta di un torneo che ha portato in Brianza i talenti giovanili del settore e della categoria U17 Eccellenza, U17 Gold U15.

Basket: vincitori e classifiche

Per U17 a vincere è stata l’Olimpia Milano, davanti a Varese Basketball e Apl Lissone. Quarto piazzamento per Aurora Desio, quinto posto per Tortona, Urania Milano a chiudere la classifica. Denis Badalau (Olimpia Milano) ha meritato il titolo di MVP. Per la categoria U17 Gold, la classifica ha invece premiato Malaspina giunta prima davanti agli atleti di casa dell’APL e a Social Osa. Quarto College. Andrea Gambin (Malaspina) MVP. Per la categoria U15, primeggia Olimpia Milano, seguita da Urania Milano, Basket Lodi, Apl, Tortona e Busto Arsizio. Riccardo Forini (Olimpia Milano) MVP.

Giornate di sport cariche di passione ed energia che hanno animato le due sedi di Lissone, teatro delle gare, il Palafare’ e la palestra di via Fermi.