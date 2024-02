“AAA Cercasi la storica maglia del Gs Aurora”. È l’appello lanciato dal sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio per conto del cavalier Ernesto Colnago. Fondatore e patron dell’omonima azienda, marchio simbolo delle biciclette made in Italy, Colnago vanta infatti una carriera sui pedali iniziata proprio con la divisa della società concorezzese. Nella Collezione Ernesto Colnago, allestita dal 2022 a Cambiago, tra i tanti cimeli che raccontano oltre 75 anni di storia del ciclismo, manca proprio la maglia della società di Concorezzo.

L’appello: maglia della Gs Aurora cercasi per il museo della storia del ciclismo, «partito dalla visita del giornalista Auro Bulbarelli»

«Abbiamo avuto ospite il giornalista Auro Bulbarelli, voce storica per le telecronache del ciclismo, che ha raccolto l’invito a visitare il museo Bici Storiche realizzato da Brianza d’Epoca proprio qui a Concorezzo – ha raccontato Capitanio – Abbiamo colto l’occasione per andare a trovare Ernesto Colnago. Quando siamo arrivati al museo di Cambiago abbiamo visto che c’erano tutte le maglie delle società storiche di ciclismo. Lui ha raccontato che il suo esordio in bicicletta è stato quando aveva 15 anni con la maglietta dell’Aurora. Purtroppo però né lui né Brianza d’Epoca al momento possiedono una maglia della società. Da qui allora la decisione di rendere pubblico l’appello in modo che chiunque ne abbia una possa metterla a disposizione, anche in prestito. Il legame tra Colnago e Concorezzo è forte, a parte gli anni passati all’Aurora, aveva un forte rapporto con Gino Scotti e Antonio Mondonico, due figure storiche del ciclismo concorezzese ma non solo. Per ora purtroppo l’appello è andato a vuoto, anche se sono arrivati tanti contatti».

L’appello: maglia della Gs Aurora cercasi per il museo della storia del ciclismo, la visita anche su Rai Sport

La visita del giornalista Bulbarelli in Brianza approderà anche in tv: «I video che sono stati realizzati qui a Concorezzo e a Cambiago – chiude il sindaco – dovrebbero essere pubblicati su Rai Sport nella prima settimana di febbraio».