La ginnastica brianzola in evidenza nelle finali nazionali Gold di artistica

Ginnasti brianzoli da protagonisti anche nella finale nazionale individuale Gold di artistica con in palio le maglie di campione italiano. Pur al termine di una intensa stagione, in questa manifestazione disputata a Fermo e che assegnava i titoli delle categorie Junior e Senior, è emerso il talento di ginnasti tesserati dalle società Casati Arcore, Pro Carate, Sg Meda, Pro Lissone, Sampietrina Seveso. Quindici ginnasti sono stati ammessi alle prove con in palio i titoli di specialità; addirittura, sette, nonostante la presenza qualificata di atleti selezionati nelle gare interregionali, sono rientrati nelle rispettive sedi con quattordici medaglie al collo.

Ginnastica artistica: Riccardo Villa sul primo gradino del podio

I rappresentanti della Casati Arcore: Valentina Boi con Daniele Perego e Paolo Mollichelli

Nel concorso generale della categoria Junior (in pedana ben 168 atleti, suddivisi in tre fasce) due ginnasti della Pro Carate hanno concluso la loro prova sul podio: Riccardo Villa sul primo gradino della categoria terza fascia, Diego Vazzola sul terzo nella seconda fascia. Inoltre, nella prima fascia Pietro Mazzola (Pro Lissone) è incappato in due errori ad anelli e parallele che lo hanno relegato in quinta posizione; nella terza fascia, Federico Basile (Sampietrina) e Davide Oppizzio (Sg Meda) hanno chiuso nell’ordine al sesto e ottavo posto a causa di piccole sbavature. Daniele Perego (Casati Arcore) invece non ha potuto gareggiare, pur qualificato, a causa di un infortunio.

Ginnastica artistica: Villa e Oppizzio brillano tra gli specialisti

Nelle finali riservate agli specialisti spiccano altresì i risultati conquistati nella categoria terza fascia da Riccardo Villa e Davide Oppizzio, già protagonisti con la maglia azzurra in Germania nei campionati europei. Villa ha vinto tre titoli (cavallo, anelli, sbarra), Oppizzio un titolo (parallele) e due argenti (anelli e sbarra). Questi gli altri ginnasti brianzoli vincitori di medaglie negli Junior. Categoria prima fascia: Pietro Mazzola (Pro Lissone) bronzo, sbarra; Daniele Casartelli (Pro Carate) oro, cavallo. Categoria seconda fascia: Diego Vazzola (Pro Carate) oro, sbarra e argento, anelli. Categoria terza fascia Federico Basile (Sampietrina) argento, corpo libero e bronzo, sbarra.