La carica dei brianzoli, la Lombardia conquista la “Quattro motori per l’Europa” di ginnastica

La Lombardia ha vinto la prestigiosa manifestazione internazionale “Quattro motori per l’Europa” che, quest’anno si è disputata negli impianti sportivi di Schmiden-Fellbach, città situata nel Baden Wurttemberg, in Germania. Nella rappresentativa lombarda hanno dato un notevole contributo per conquistare il primo posto i ginnasti Giacomo Arena (Pro Carate), Federico Basile (Sampietrina Seveso) ed Elisa Bandini (Gal Lissone) che hanno gareggiato nel settore dell’artistica; Sofia Colombo (San Giorgio Desio) nella ritmica; Tommaso Arienti (Sampietrina) nel trampolino elastico.

Il giovanissimo Tommaso Arienti

e Federico Basile della Sampietrina

Nello staff tecnico Camela Cauli (Sampietrina) e Chiara Marelli (San Giorgio Desio)

A guidarli nello staff tecnico lombardo erano presenti Camela Cauli (Sampietrina) e Chiara Marelli (San Giorgio Desio). Le delegazioni hanno schierato i migliori atleti junior. Anche quest’anno, come da regolamento, la competizione ha premiato con l’ambito trofeo la delegazione che ha ottenuto il migliore punteggio nell’All-around, secondo i dettami dei codici internazionali sommando quelli delle diverse discipline. Questa competizione sportiva, pur essendo amichevole, è sempre di alto livello e quest’anno l’affermazione finale ha certificato la crescita anche a livello internazionale dei giovani atleti affiliati a società della Brianza.

La soddisfazione dei vertici della Gal Lissone e della Sampietrina di Seveso

“E’ una splendida competizione nella quale giovani atleti e atlete di Italia, Germania e Francia si confrontano nelle quattro discipline olimpiche: Artistica maschile e femminile; ginnastica Ritmica e Trampolino. – commenta Christian Brenna, presidente Gal Lissone – Per la nostra Elisa Bandini è stata una qualificata e importante partecipazione gratificata altresì da un ottimo secondo posto nella sezione femminile.” Significativo anche il commento dei dirigenti della Sampietrina. “Abbiamo annotato un’ottima prestazione di Tommaso Arienti il più piccolo della competizione che ha portato a casa un terzo posto individuale e contribuito con i suoi punteggi a far classificare la squadra del trampolino sul terzo gradino del podio”.