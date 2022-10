Allo stadio “Città di Meda” questa mattina, domenica 9 ottobre, si è inaugurata la “Mi-teen” valida per la finale regionale del trofeo nazionale delle Province, per rappresentative provinciali di tetrathlon ragazzi maschi e femmine di prima e seconda media. E’ la prima edizione in trasferta della “Mi-teen”, organizzato dal Comitato provinciale Fidal Milano, perché generalmente questa competizione aveva come campo di gara l’Arena civica, che stavolta non ha potuto ospitare la gara ufficiale in quanto la pista di atletica è stata rovinata a seguito di una manifestazione canora. Per Meda che, da poche settimane aveva rifatto completamente la pista, è stato un evento importante per far conoscere uno degli impianti più belli della regione che si apre così a gare di atletica di alto livello. In programma gare di tetrathlon “A”: 60 metri, salto in lungo, lancio del peso e 600 metri; tetrathlon “B”: 60 metri ostacoli, salto in alto, vortex, 600 metri. Hanno aderito tutte le provincie lombarde all’infuori di quelle di Cremona e Mantova. Ciascuna provincia ha partecipato con 4 atleti per ogni tetrathlon, con minimo di 6 ragazzi e 6 ragazze. Ciascun atleta ha preso parte a tutte le gare previste dal proprio tetrathlon.

Inaugurata la nuova pista al “Città di Meda” con le gare di atletica della Mi-teen: il taglio del nastro

Alla cerimonia dei inaugurazione della pista, che è svolta sotto una pioggia battente, era presente il sindaco di Meda, Luca Santambrogio; la vice sindaco Alessia Villa; l’assessore allo sport, Stefania Tagliabue, l’assessore agli aventi, Fabio Mariani e diversi consiglieri comunali. Il ministro per la disabilità, Erika Stefani, il senatore Emanuele Pellegrini, membro dell’Osen e del consiglio regionale del Coni; Luca Barzaghi, vice presidente Fidal Lombardia; Paolo Galimberti, presidente della Fidal provinciale e Massimo Nava, presidente dell’Atletico Meda. Il servizio d’ordine e di supporto agli organizzatori è stato svolto dal gruppo Alpini Meda. Prima del taglio del nastro primo cittadino di Meda ha detto: “ è un giorno che aspettavamo da 30 anni, perché la nostra pista non era più in buone condizioni per disputare gare di un certo livello. Adesso è una pista che può ospitare gare a livello internazionale. La pista è costata alle casse comunali 780 mila euro, ringrazio gli uffici comunali e quello dei lavori pubblici per aver seguito i lavori. La ministra Erika Stefani ha esordito affermando che: “Noi politici dobbiamo imparare dallo sport, in cui si combatte dando il massimo nell’ambito del rispetto degli avversari e non da nemici. L’amministrazione comunale di Meda ha fatto bene ad investire negli impianti sportivi”