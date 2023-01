Il Tennis Club Seregno ha presentato le sue squadre agonistiche per il 2023

Momento di festa per il Tennis Club Seregno. Nella cena sociale ospitata da un ristorante di Bosisio Parini, l’associazione, presieduta da Alberto Mariani, che si è appena vista prorogare dall’amministrazione comunale la concessione d’uso degli spazi della sede di piazzale Olimpico fino al 31 dicembre, ha presentato le sue squadre agonistiche per il 2023.

Tennis Club Seregno: tutte le squadre in campo

L’elenco comprende dieci formazioni: serie C, serie D/3, serie D/4, Over 65, Over 50, Over 45 lim. 4.3 ed Under 14 in campo maschile, serie D/1, Under 16 ed Under 14 in quello femminile. Massimo Guazzo, da poco subentrato ad Alessandro Moroni alla guida della scuola tennis, capitanerà le compagini di serie C ed Under 14 maschili, nonché di serie D/1, Under 16 ed Under 14 femminili, Paolo Riva quella della serie D/3 maschile, Antonio Brancaleone quella della serie D/4 maschile, Mauro Lazzarini quella dell’Over 65 maschile, Mauro Diotti quella dell’Over 50 maschile ed Alberto Pellagatti quella dell’Over 45 lim. 4.3 maschile.

Tennis Club Seregno: a Casati il torneo in sede

La novità è intervenuta dopo la conclusione in sede del torneo rodeo maschile lim. 2.6, che ha visto il successo di Andrea Casati, capace di superare in finale Marcelo Charpentier. Sabato 18 e domenica 19 febbraio la manifestazione sarà riproposta per il settore femminile.