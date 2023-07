Il Team Brianza Lissone brilla a Lavarone con Mariani, Crippa, Pagani e Agradi

Il circuito di Coppa Italia Next Pro ha fatto tappa in Trentino: a Lavarone sono state disputate la settima e l’ottava prova, e precisamente una sprint in pattinato e una mass start da Lavarone a Malga Millegrobbe sempre in pattinato, con arrivo in salita. Quattro i portacolori della sezione sport invernali della Polisportiva Team Brianza di Lissone: Carlo Mariani, Camilla Crippa, Valeria Pagani e Furio Agradi, con il “doppio incarico” di atleta e di tecnico.

Skiroll: Carlo Mariani si impone tra gli Under 16 nella mass start

Nella sprint di 200 metri, ottima prova di Carlo Mariani, che superate le fasi delle qualifiche, si è imposto nella finalina per il terzo e quarto posto vincendo la sua prima medaglia in una gara sprint. Nell’assoluta femminile, settimo posto per Camilla Crippa e decimo per Valeria Pagani; nel settore maschile ventesimo posto per Furio Agradi. Nella mass start con Agradi in veste di tecnico, il Team Brianza ha schierato Mariani, Crippa e Pagani, in gare sui dieci chilometri. Grande prova degli atleti lissonesi e vittoria assoluta nella categoria Under 16 per Carlo Mariani (crono 27’06”), che ha preceduto nella volata finale Nicolò Alverà dello SC Cortina, e di 7” Jarno Alverà, altro atleta di Cortina. Nell’assoluta femminile vittoria per Maria Eugenia Boccardi dell’Under Up Ski Team Bergamo (tempo 27’01”), con Camilla Crippa che, nonostante le imperfette condizioni fisiche, ha acciuffato un ottimo sesto posto a 1’04″, aggiudicandosi però la vittoria nella categoria Under 20. Bene anche Valeria Pagani che ha chiuso in ventesima posizione.

Skiroll: soddisfatto il presidente Carlo Salvioni

«Abbiamo ottenuto risultati fantastici tali da ripagare l’impegno dei nostri atleti e di Agradi all’esordio da tecnico in una rassegna importante -aggiunge il presidente Carlo Salvioni-. Con questa vittoria, Mariani e Crippa sono balzati in testa alle classifiche Under 16 maschile e Under 20 femminile e la società ha confermato il quarto posto nella classifica a squadre, con il podio distante una manciata di punti».