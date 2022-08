Il Seregno Hockey 2012 pronto ai nastri di partenza della nuova stagione agonistica

Il volto del Seregno Hockey 2012, che sarà al via del girone A del prossimo campionato di serie A/2 di hockey su pista, prende forma ogni giorno di più. Dopo l’ingaggio dell’allenatore-giocatore Matteo Farina, in uscita dalla Symbol Amatori Modena, e quello dell’attaccante Christopher Bozzetto, di scuola Breganze, la società grigioblù ha comunicato l’arrivo di Alex Pettenuzzo, classe 2003, portiere nato e cresciuto a Trissino, una delle più prestigiose piazze italiane della disciplina, con esperienze recenti a Montebello, tra serie A/2 e serie A/1. Il giovane estremo difensore veneto contenderà il ruolo di titolare al confermato Lorenzo Uboldi.

Seregno Hockey 2012: il punto della situazione al momento

Alex Pettenuzzo

«Sono due atleti di talento -ha spiegato la presidente Roberta Raimondi-, che intendiamo far crescere. In questa circostanza, non possiamo non salutare con affetto Giuseppe Piscitelli, che ha difeso la nostra porta nell’ultimo anno. L’amicizia che si è creata rimarrà, anche se ora le nostre strade si separano». La presidente ha quindi rivolto uno sguardo al futuro: «Con Farina. Bozzetto e Pettenuzzo, la nostra rosa è al completo. Non è detto però che, in vista del campionato, che inizierà in gennaio, dopo la Coppa Italia, non possano esserci sorprese. Dipenderà anche dai risultati della ricerca di nuovi sponsor, indispensabili visto che conteremo su due squadre Senior e che non le potremo mantenere con gli introiti del settore giovanile e della sezione pattinaggio. Per ora, siamo felici che Bkt sarà nuovamente il nostro main sponsor. Ci aspettiamo una mano anche dal pubblico, che speriamo ci segua numeroso».

Seregno Hockey 2012: Dal Bello preparatore dei portieri

Luca Dal Bello



Con Farina, nello staff tecnico lavorerà come preparatore dei portieri il lodigiano Luca Dal Bello, nel cui curriculum figurano importanti esperienze con Amatori Lodi, Roller Lodi e Pieve San Giacomo. È sfumato invece l’approdo in Brianza di Stefano Gallio, esterno veneto che smetterà di giocare, a fronte di un’importante opportunità professionale maturata nelle ultime settimane. Il raduno è fissato per mercoledì 24 agosto.