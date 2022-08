Il Sangiuliano City giocherà le sue gare interne nel campionato di serie C a Seregno

Seregno e Como Women, ma non solo. Nella stagione agonistica che sta per cominciare, anche il Sangiuliano City disputerà le sue gare interne nel girone A del campionato di serie C allo stadio Ferruccio di Seregno. La novità è stata comunicata da Andrea Luce, amministratore delegato della società di San Giuliano Milanese, che lo scorso anno ha conquistato la promozione nella terza serie professionistica nazionale, giocando i suoi incontri casalinghi allo stadio di Nova Milanese.

Sangiuliano City: il Ferruccio una soluzione temporanea



«Abbiamo definito l’accordo in questi giorni -ha spiegato ai media locali Luce– ed ora posso finalmente annunciare che nella prossima stagione giocheremo allo stadio Ferruccio di Seregno e di questo ringraziamo sia la società che l’amministrazione, oltre al presidente del Como Women, con il quale abbiamo trovato l’accordo sulla condivisione degli spazi». Ma c’è di più: «Posso già comunicare in maniera ufficiale che con l’amministrazione di San Giuliano abbiamo avviato le procedure per la costruzione del nostro stadio di proprietà, che non sarà semplicemente uno stadio, ma un polo attrattivo per tutto il territorio, con attività commerciali ed un centro sportivo che vada a soddisfare tutte le nostre esigenze». La permanenza dei gialloverdi in Brianza dovrebbe quindi limitarsi al tempo necessario per la realizzazione dell’intervento.

Sangiuliano City: pareggio con il Seregno in un allenamemto congiunto



Intanto, giovedì 11 agosto, a Landriano, nel pavese, Sangiuliano City e Seregno hanno sostenuto un allenamento congiunto, terminato 0-0.