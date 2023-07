Il pattinaggio di Bellusco conquista sette medaglie agli Europei in Francia con gli azzurri

Gli atleti del Pattinaggio Bellusco brillano agli Europei. Sono infatti 7, 3 ori e 4 argenti, in totale le medaglie ottenute dai pattinatori belluschesi che nelle scorse settimane sono stati impegnati con la Nazionale ai Campionati Europei di Pattinaggio Corsa su Pista, Strada e Maratona 2023, in programma in Francia, a Valence D’Agen. La compagine belluschese era rappresentata da Andrea Cremaschi, Leonardo Bossi, Sofia Saronni, Giorgia Iannarelli, Julia Bedon, Riccardo Ceola. Proprio quest’ultimo ha fatto razzia di medaglie conquistando i tre ori – nella gara un giro sprint su strada, nella gara 100 mt in corsa, e nella 200mt Dual tt – e una medaglia d’argento nella gara Americana a squadre assieme al compagno Leonardo Bossi che ha conquistato un argento anche nel giro sprint su strada proprio dietro a Ceola. Il terzo argento in casa belluschese lo ha portato Julia Pedon nell’americana junior femmine.

Il pattinaggio di Bellusco e la soddisfazione di Di Scioscio

Grande soddisfazione per il sodalizio guidato da Gianfranco Di Scioscio: «Risultati che premiano il lavoro di squadra che si è fatto per preparare i ragazzi a poter compere a livello internazionale – commenta -. In questo mese tutto il team ha lavorato per i ragazzi convocati con la nazionale. Gran parte del merito va sicuramente va al coach Mattia Grossi. Di questi 6 atleti, 5 sono stati convocati al raduno che si terrà ad agosto in vista del Mondiale che si terrà l’ultima di agosto e la prima di settembre. Incrociamo le dita e speriamo ci possano regalare qualche altra bella sorpresa». Il team belluschese si conferma una fucina di campioni: «Il nostro vivaio ci supporta. Con i più piccoli abbiamo vinto il loro campionato nazionale e quest’anno come società abbiamo vinto per la settima volta il campionato categorie superiori. La sommatoria di tutti i campionati italiani e regionali fatti nell’anno. Un risultato veramente importante».