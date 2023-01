Il mercato invernale del Monza: Brekalo dal Wolfsburg e Lazovic e Juranović nel mirino

Con il rientro di Galliani dalle vacanze in Brasile, decollerà il mercato del Monza. Prima operazione in chiusura è sicuramente l’acquisto di Josip Brekalo dal Wolfsburg. Il trequartista (24 anni) visto in Italia l’anno scorso con la maglia del Torino, per una stagione da 7 gol e 2 assist, aveva rifiutato il riscatto dei granata proprio per rilanciare le proprie ambizioni, le cose però non sono andate come si attendeva ed ha trascorso buona parte del nuovo anno seduto in panchina. Questo, a sei mesi dalla scadenza naturale del contratto, ha aperto le porte per un ritorno in Serie A, questa volta in maglia biancorossa. Sarebbe intenzionato a firmare con il Monza, probabilmente un contratto lungo, per rilanciarsi definitivamente.

Il mercato invernale del Monza: si cerca una soluzione per il portiere Cragno

L’altro acquisto da confermare è quello di Darko Lazovic dal Verona, anche se nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi di prendere Josip Juranović classe ’95 dal Celtic Glasgow. Sicuramente un esterno destro è nella lista delle priorità. Anche perché ci sono richieste per Samuele Birindelli: la Salernitana in particolare è alla ricerca di un volante di fascia per tamponare gli infortuni. Richieste anche per Mattia Valoti (Benevento) e Salvatore Molina (Cosenza), mentre si cerca una soluzione per Cragno che attraverso il proprio procuratore ha fatto sapere di non gradire la condizione di riserva fissa.

Il mercato invernale del Monza: voci danno in partenza Caprari e punto interrogativo Gytkjaer

E poi le voci meno attese: quelle su Gianluca Caprari, che non ha disputato un inizio di stagione indimenticabile (anche l’anno scorso però migliorò molto nella seconda parte), e che attraverso la condiscendenza dell’Hellas Verona, dal quale è in prestito con potenziale riscatto fissato ad una decina di milioni, potrebbe cercare una nuova casa. Oppure quelle su Christian Gytkjaer, il danese idolo assoluto dei tifosi per le reti nei playoff è in scadenza di contratto a giugno 2023 e vorrebbe rispettare i termini dell’accordo, ma evidentemente il Monza potrebbe avere la necessità di liberare uno spazio.