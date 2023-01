Tifosi scatenati per la direzione a Sozza di Inter-Napoli, la Gazzetta: “Polemica senza senso”

E ci risiamo, dopo la polemica di aprile, in occasione di Inter-Roma, tifosi partenopei scatenati in questi giorni per la designazione da parte di Gianluca Rocchi dell’arbitro Simone Sozza per dirigere il big match di Serie A Inter-Napoli. Il refrain si ripete: nulla osta che Sozza, nato a MIlano, diriga la partita del Meazza visto che il regolamento stabilisce che conti la sezione arbitrale di appartenenza, in questo caso Seregno, in provincia di Monza e Brianza (e non di Milano). Del resto anche a novembre aveva diretto il Milan contro la Firentina. Ma sui social non c’è pace mentre la Gazzetta parla di “pregiudizi figli di un mondo ormai superato” e di una “polemica senza senso“.

Sozza considerato uno dei direttori di gara più promettenti

Sozza è considerato uno dei direttori di gara più promettenti. Nel 2018 gli fu attribuito il Premio nazionale Sportilia, patrocinato da Coni, Figc e Ics, che annualmente viene consegnato a personalità del mondo dello sport, della cultura e della comunicazione che si sono particolarmente distinti durante l’anno o nel corso della loro carriera.