Il mister del Monza Palladino: “A Firenze giocheremo a viso aperto”

Giocherà a viso aperto il Monza nella trasferta al Franchi, contro la Fiorentina, in programma mercoledì 4 gennaio alle 18.30. L’ha confermato mister Raffaele Palladino nella conferenza stampa pre partita, martedì 3 gennaio. “Si tratta di una questione di mentalità. Anche nell’andare a giocare contro la Fiorentina i ragazzi ci credono nonostante sia una squadra importante, arriveremo alla partita di domani preparatissimi” ha detto, elogiando Italiano: “Un allenatore che stimo molto, uno dei migliori del nostro campionato” .

Palladino: “Mercato? Nessuno vuole andare via, qui a Monza si sta bene”

I biancorossi dovranno fare a meno di Nicolò Rovella, reduce da una contusione all’anca durante l’amichevole con il Torino, di Giulio Donati, per un affaticamento muscolare, e ovviamente di Stefano Sensi, in fase di rapido recupero mentre sarà disponibile Petagna. “Inizia un nuovo campionato come dice Galliani, ci aspetta un mese di gennaio complicato, con partite difficili” ha proseguito Palladino, mentre sul mercato è stato chiaro: “Abbiamo dato delle direttive per sfoltire la rosa ma non vogliamo stravolgere un gruppo solido. Nessuno vuole andare via da Monza, perché qua si sta bene“.